Drei Oberschulen machen gemeinsame Sache

Wie werden Blutzucker und Blutdruck richtig gemessen? Das erfahren die Schüler unter anderem am Stand der Seniorenresidenz „Pflege mit Herz“. Wer einmal den Beruf der Pflegefachkraft im Gesundheitswesen erlernen will, sollte das wissen. „Wir versuchen, in unsere Präsentation zum Berufsinformationstag immer etwas Praktisches einfließen zu lassen. Das erhöht das Interesse der Schüler und Eltern“, so Katrin Erichson von „Pflege mit Herz“. Die Seniorenresidenz ist von Anfang an bei den Messen dabei, die die Pestalozzi-Oberschule in den vergangenen Jahren organisierte. „Die Schüler sollen wissen, dass es uns gibt und dass wir ausbilden“, so Katrin Erichson. Gezeigt werde auch, welche Möglichkeiten der Qualifikation es gibt. Erfahrungsgemäß hätten die Schüler und Eltern viele Fragen zur Ausbildung.

Das wird auch in diesem Jahr so sein. Diesmal haben die Berufsorientierungsteams der Oberschulen aus Hartha, Leisnig und Waldheim den Berufsinformationstag in der Hartharena organisiert. Für Sonnabend, 14. Januar, wurden 57 Firmen, Institutionen oder weiterführende Schulen gewonnen, die an diesem Tag 86 Berufe und Studiengänge präsentieren. Neu dabei sind unter anderem die Siemens AG, die Gärtnerei Horn, DMI Leisnig, die JVA und Pietsch Haustechnik. Ebenso sind der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft sowie die Nestbauzentrale vertreten.

„Es war nicht schwer, die Firmen für eine Teilnahme am Berufsinformationstag zu begeistern. Schon bei der Zusammenkunft im November waren etwa 30 Unternehmen anwesend. Von ihnen gab es auch wertvolle Tipps für die Gestaltung des BIT“, sagte Schulleiterin Kerstin Wilde. Bis Ende des Jahres haben sich dann noch einige Interessen in der Schule oder beim Bürgermeister gemeldet. Die Veranstaltung wurde um eine Stunde verlängert, weil mit einem großen Ansturm gerechnet wird. Erwartet werden mehr als 600 Schüler der 7. bis 10. Klassen der drei Schulen des Sachsenkreuzes. Außerdem werden die Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums und die Grundschüler aus Hartha, Gersdorf und Geringswalde eingeladen. „Durch eine frühe Berufsorientierung können schon zeitig und kindgerecht Interessen herausgebildet werden“, so Kerstin Wilde. Die Harthaer Schüler bekommen für diesen Tag spezielle Aufgaben gestellt. „Das hat sich in der Vergangenheit bewährt. So müssen zu einigen Berufsfeldern die Zugangsvoraussetzungen erfragt werden. Dabei geht es um soziale- und Wissenskompetenzen“, sagte die Leiterin der Harthaer Oberschule. In den Gesprächen mit den Ansprechpartnern der Firmen sollen die Schüler zum Beispiel erklären, warum sie sich für teamfähig halten oder warum Interesse gerade an diesem Beruf besteht. „Im vergangenen Jahr waren die Firmen von den klaren Fragen und dem großen Interesse der Schüler und auch ihrer Eltern begeistert“, so Kerstin Wilde.

Mit dabei ist auch die Firma Straßen- und Tiefbau Estler aus Hartha. „Wir bilden Tief- und Straßenbaufacharbeiter aus“, so Olivia Estler. „Wir brauchen Leute, die Lust haben, bis zu den Knien im Dreck zu stehen, gern an der frischen Luft arbeiten und ein Auge für das zu haben, was sie Schaffen. Den Beruf muss man lieben. Dann hat man auch viel Spaß daran oder man lässt die Finger davon“, so Olivia Estler.

