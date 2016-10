Drei Neuzugänge bei den Nieskyer Tornados Beim Oktoberfest bei Beckers Eiscafé und Restaurant ging es sportlich zu. Traditionell waren die Tornados und das Akrobatik Team zu Gast.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tom (8) holt sich Autogramme seiner Idole auf den neuen Fanschal. Den gab es am Montag bei Beckers Oktoberfest. © André Schulze Tom (8) holt sich Autogramme seiner Idole auf den neuen Fanschal. Den gab es am Montag bei Beckers Oktoberfest.

Matthias Barth (l) interviewt Marcel Leyva. Der ist nach krankheitsbedingtem Ausfall wieder im Kader der Tornados.

Zwei der drei Neuzugänge wissen noch nicht mal was von ihrem Glück. Nils und Leo sind nämlich gerade erst am 30. Oktober beziehungsweise am 27. August geboren. Aber weil ihre frisch gebackenen Papas, nämlich Ronny Greb und Marco Noack Tornados sind, gehören die beiden schon zum Eislaufverein Niesky ELV. Denn Kinder, die in den Verein hineingeboren werden, bekommen automatisch die Mitgliedschaft, sogar kostenlos bis zum sechsten Lebensjahr.

Der dritte „Neue“ selbst ist gar nicht so neu. Tornado-Spieler Marcel Leyva hatte verletzungsbedingt im vorigen Jahr aufgehört. Nach einem Jahr zu Hause und bei guter Gesundung stößt er nun wieder zum Team. „Meine Frau hat gesagt: Mach Sport“, erklärt er der versammelten Fangemeinde.

Ansonsten haben sich die Tornados überhaupt nicht verändert, als sie am Montag im Rahmen des Oktoberfestes von Beckers Eiscafé-Restaurant sich vor der beginnenden Saison vorstellten. Zwischen Brezeln, Dirndl und Burkauer Musikanten hatten der ELV und Familie Becker zum Frühschoppen geladen. Die Fans hatten die Möglichkeit die neuen Shirts und Schals zum Sonderpreis zu erstehen plus den Autogrammen der Spieler.

Andere Streifen zieren die Trikots und die Namen auf dem Rücken stehen nun weiter oben. Damit sind Fans und Spieler zumindest optisch schon mal gut gerüstet für die neue Saison. Die wird schwierig, erwartet Trainer Jens „Theo“ Schwabe. Nach einem Jahr in der Regionalliga Ost sagt er den Fans: „Unser Ziel war es voriges Jahr, keinen Punkt abzugeben und in diesem Jahr, den Titel zu verteidigen.“ Schon am Wochenende treten sie in Berlin gegen FASS Berlin 1 b zum ersten Pflichtspiel an. Eine Woche später empfangen die Tornados zum ersten Heimspiel den ECC Preußen. Aber bekanntermaßen nicht in Niesky, sondern in der Weißwasseraner Eisarena. ELV-Präsident Jörn Dünzel sieht es positiv: „Im Waldstadion wächst etwas. Es war Zeit, dass etwas passiert. Wir sind optimistisch, dass wir die nächste Saison unter dem Dach spielen.“ Und er gibt betont ein großes Kompliment an die Stadt, die immer wieder eine Lösung findet. Gleichzeitig ruft Dünzel die Gäste des Oktoberfestes zum zahlreichen Besuch in Weißwasser auf. „Wir haben die Eintrittspreise stabil gehalten, obwohl uns dort höhere Kosten erwarten.“ Aber der Verein sei am Rande der Möglichkeiten. Viel würde über Weißwasser, aber auch Jonsdorf abgefangen. Denn es ginge nicht nur um Spiele und Training der Tornados. Sondern auch um die Eisstockschützen und auch die Kinder im Nachwuchs müssten weitere Wege auf sich nehmen. Auch Co-Trainer Gerd Jandik wirbt dafür: „Es ist finanziell für uns ein Kraftakt. Es war schwierig, aber wir haben einen super Spielplan hinbekommen.“ Die meisten Spiele würden sonnabends 18 Uhr stattfinden, manche auch am Sonntag.

Oktoberfest-Moderator Matthias Barth ist überzeugt: „Es (das Dach) wird diese Stadt noch schöner und lebenswerter machen. Wir müssen in die Diskussion gehen mit denen, die das noch nicht begriffen haben.“ Optisch und unterhaltsam rundete das Akrobatik Team Niesky die Veranstaltung ab. Die Sportler zeigten Programmausschnitte aus ihrer Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 40. Geburtstages.

zur Startseite