Drei neue Steine für Faschismus-Opfer Am Dienstag werden in Görlitz die Stolpersteine 19, 20 und 21 verlegt. Damit werden erneut fast vergessenen Görlitzern Namen gegeben.

Bernd Bloß (li.) ist seit Jahren einer der Hauptorganisatoren der Stolperstein-Verlegungen in Görlitz. Diese nimmt Künstler Gunter Demnig (unten im Bild) stets persönlich vor. © Nikolai Schmidt

Alfons Maria Wachsmann, Elsbeth und Wilhelm Ucko. Drei Namen, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. Drei Namen, über die die Görlitzer und Besucher der Stadt in Zukunft einmal stolpern könnten. Der katholische Geistliche und die beiden Juden bekommen am Dienstag jeweils einen der sogenannten Stolpersteine gesetzt – pflastersteingroße Betonwürfel mit einer Messingtafel drauf. Dort werden ihre Namen und einige Daten zu lesen sein. Tausende solcher Steine hat der Kölner Künstler Gunter Demnig – Initiator der Stolpersteine – schon in ganz Europa verlegt.

In Görlitz war er schon etliche Male, zuletzt 2014 als er ebenfalls drei Steine verlegte. Diesmal ist seine erste Station die Struvestraße 19. Hier in der Heilig-Kreuz-Kirche hatte der gebürtige Berliner ab 1921 für zweieinhalb Jahre als zweiter Kaplan gewirkt. Er bezog schon früh Stellung gegen den Nationalsozialismus, was ihn schließlich das Leben kostete. Im Sommer 1943 verhaftet, wurde er im Februar 1944 in Brandenburg ermordet und ist in Greifswald begraben. Auf Bemühen der Heilig-Kreuz-Kirche soll nun seine – wenn auch kurze Zeit – in Görlitz gewürdigt werden.

Die Steine für Elsbeth Ucko, die 1942 deportiert und ermordet wurde und ihren Sohn Wilhelm, dem 1939 die Flucht nach Schweden gelang, werden auf der Elisabethstraße 10/11 verlegt – jenem Haus, in dem Familie Ucko einst ein Fotogeschäft hatte. Initiiert hat es ein direkter Nachfahre: Hans Ucko ist der Sohn von Wilhelm und Enkel von Elsbeth und lebt in Schweden. Wenn er am Dienstag mit seiner Frau zur Verlegung der Steine kommt, wird er zunächst die Alte Synagoge auf der Langenstraße, aller Voraussicht nach auch die Neue auf der Otto-Müller-Straße und den Jüdischen Friedhof besuchen. Hier ruht Heinz, der älteste Sohn von Elsbeth Ucko – Hans Uckos Onkel. Er starb sehr früh, es gibt keinen Grabstein, aber die Stelle sei exakt zu bestimmen, hat Bernd Bloß herausgefunden. Er ist ehemaliger Görlitzer, lebt heute in Essen und hat die Stolpersteinverlegungen in Görlitz allesamt vorbereitet, nach Hinterbliebenen geforscht, die Fäden im Hintergrund gezogen. Persönlich kann er diesmal nicht teilnehmen.

Stolpersteinverlegung am 30. Mai: 16 Uhr Struvestraße 19, vor der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Gegen 16.45 Elisabethstraße 10/11

