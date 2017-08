Drei neue Lehrer An der Oberschule Schmiedeberg werden nicht nur Lücken gestopft, sondern auch Freiräume geschaffen.

Die Personalsituation an der Oberschule Schmiedeberg dürfte sich spürbar entspannen. © Egbert Kamprath

Zum Schuljahresauftakt am kommenden Montag wird die Leiterin der Oberschule Schmiedeberg, Katrin Jungnickel, drei neue Kollegen begrüßen. Eine Kollegin wechselt von der Oberschule Dippoldiswalde nach Schmiedeberg. Ein neuer Lehrer hat bisher in Bayern gearbeitet und kehrt zurück nach Sachsen und ein weiterer junger Lehrer hat schon im Rahmen seiner Ausbildung in Schmiedeberg ein Praktikum absolviert und fängt dort jetzt regulär an. Sie ersetzen eine Kollegin, die in Ruhestand gegangen ist, und eine, die längerfristig erkrankt ist. Außerdem hat die Oberschule jetzt Reserven, um bei Erkrankungen Unterrichtsstunden zu vertreten, die bei der bisherigen Personalausstattung ausfallen mussten. Insgesamt besuchen rund 270 Schüler die Oberstufe, die durchgehend von Klasse fünf bis zehn zweizügig läuft.

Der Unterricht im neuen Schuljahr in Schmiedeberg beginnt am Montag, dem 7. August, zur zweiten Stunde um 8.05 Uhr mit einer Schülervollversammlung, wo die neuen Schüler und Lehrer begrüßt werden. Danach unterrichten die Klassenleiter bis 11.30 Uhr, wie die Schulleiterin informiert. Die Schüler müssen Schreibsachen und Wechselschuhe mitbringen. (SZ/fh)

zur Startseite