Drei neue Bushaltestellen

© Uwe Soeder

In der Gemeinde sollen noch in diesem Jahr drei Bushaltestellen ausgebaut werden, und zwar in Gaußig, Doberschau und Preuschwitz. Der Gemeinderat hat jetzt den Auftrag dafür an die in Schlungwitz ansässige Firma WTL Rämsch vergeben. Die Bauarbeiten sollen laut Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) nach den Herbstferien beginnen. Betroffen ist in Doberschau die Haltestelle an der Ecke Karl-Liebknecht-/Ernst-Thälmann-Straße und in Preuschwitz die gegenüber vom Getränkehandel Mayer. An beiden Stellen müssen die Fahrgäste bisher schutzlos auf den Bus warten. Nun sollen die Plätze barrierefrei ausgebaut werden und auch ein modernes Buswartehäuschen bekommen.

Eine neue Haltestelle entsteht an der Schlossgärtnerei in Gaußig. Sie soll vor allem für die jüngeren Schüler des Evangelischen Schulzentrums die Sicherheit erhöhen, da sie nicht so weit entfernt vom Hortgebäude ist. Darauf hatte man sich bereits im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Busplatzes geeinigt. Der entstand voriges Jahr, um das durch den Schülerverkehr bedingte hohe Busaufkommen im Ort besser zu steuern. Nun gibt es laut Fischer allerdings noch Abstimmungsbedarf mit dem Stromversorger Enso, der vorm Bau der neuen Haltestelle Leitungen für eine Trafostation umverlegen muss. (SZ/MSM)

