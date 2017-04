Drei neue Ausstellungen in Rammenau Was der Philosoph Fichte mit unserem Alltag zu tun hat, ist im Alten Gefängnis zu sehen. Außerdem gibt’s Malerei und nicht alltägliche Fotografie.

Oh es riecht gut: Das ist eins der Fotos, die ab Gründonnerstag im alten Gefängnis gezeigt werden. Es geht um den Alltag im Dorf, und dabei auch um Werte, für die schon der Philosoph Fichte eintrat. © Gemeinde Rammenau

Der Donnerstag vor Ostern ist im Rammenauer Kulturkalender ein fester Termin. An diesem Tag werden in jedem Jahr die neuen Ausstellungen im Alten Gefängnis an der Fichtestraße und in der Schmiede am Dorfplatz eröffnet. Zu sehen sind sie dann bis Ende Oktober.

Die Ausstellung im Gefängnis widmet sich dem bekanntesten Rammenauer, dem 1762 im Dorf geborenen Philosophen Johann Gottfried Fichte. Unter dem Titel „Gedanken über das Leben – Johann Gottlieb Fichte und wir“ suchte die Rammenauerin Steffi Huste Zitate des großen Denkers heraus und „übersetzte“ sie so, dass sie jeder verstehen kann. Fotos aus dem Rammenauer Alltag illustrieren die Texte. Sie entstanden unter anderem im Kindergarten, auf der Dorfstraße, beim Friseur, bei Dorffesten. Vermittelt werden auf diese Weise Werte, wie zum Beispiel Glück, Liebe, Familie und Bildung. Gezeigt wird das alles auf großformatigen Schautafeln, die – wie in jedem Jahr – vom Unternehmen Scheumann-Werbung in Bischofswerda hergestellt werden. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag 17 Uhr. Ab Karfreitag ist sie täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Eintrittsgeld von einem Euro pro Person kommt dem Erhalt des Alten Gefängnisses und weiterer Denkmale im Ort zugute.

Malerei in der Schmiedescheune

Ebenfalls täglich geöffnet ist ab Ostern die Schmiedescheune am Dorfplatz (Zutritt vonseiten der Hauptstraße). Die Rammenauer Kathrin Müller zeigt dort Malerei unter dem Motto „Farbenspiel“.

Nicht alltägliche Fotos sind in der Rammenauer Bibliothek zu sehen. Sie befindet sich ebenfalls in der Alten Schmiede. Torsten Müller, der im Nachbardorf Goldbach aufgewachsen ist, zeigt sehr beachtenswerte Bilder zum Thema Sternenhimmel. Fotos, die nicht nur Freunde der Astronomie begeistern werden, weil sie viel Überraschendes bieten, sagt Grit Schülke, Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung. Torsten Müller ist zugleich Vorsitzender des Fotoklubs Kontrast Bischofswerda. Seine Fotos sind sonnabends und sonntags zu den Öffnungszeiten des Schmiedeladens von 13 bis 16 Uhr zu sehen sowie in der Woche zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, die sich gleich gegenüber befindet. Organisiert werden alle drei Ausstellungen von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen. (szo)

zur Startseite