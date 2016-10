Drei neue Ampeln für Riesa Die Lichtsignale sollen die Sicherheit deutlich erhöhen. Kritiker stellen diesen Effekt infrage.

Der Bauausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, drei neue Ampeln in Riesas Zentrum aufzustellen. Eine Anlage soll den Zebrastreifen an der Ecke Puschkinplatz/Hauptstraße/Breite Straße ersetzen. Eine zweite Ampel ist knapp 200 Meter weiter an der Ecke Puschkinplatz/Friedrichs-Engels-Straße/Lessingstraße geplant. Das dritte Lichtsignal soll die Fußgänger sicher über die Breitscheidstraße bringen, sobald der marode Fußgängertunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss. Die Stadt kalkuliert mit Baukosten von mindestens 359 000 Euro sowie jährlich mindestens 4 000 Euro für die Wartung. Mit dem Bau der beiden Ampeln am Puschkinplatz rechnet die Stadt im Jahr 2018. Der Überweg anstelle des Tunnels wird voraussichtlich schon im nächsten Jahr kommen.

Eine Mehrheit des Bauausschusses folgte damit der Empfehlung eines Ingenieurbüros. Die Experten hatten die drei neuralgischen Punkte zuvor untersucht. Unter anderem betrachteten sie die Unfallstatistiken, zählten passierende Autos, Radfahrer und Fußgänger. Am Ende spielten sie verschiedene Varianten durch, um die Sicherheit zu erhöhen – mit und ohne Ampeln. Diplom-Ingenieur Stefan Wehling und seine Kollegen kamen aber schließlich an allen drei Orten zu dem Schluss, dass Ampeln die sicherste Lösung sind. „Besonders an der Ecke Puschkinplatz/Hauptstraße/Breite Straße ist deutlich geworden, dass der Fußgängerüberweg seine Funktion nicht erfüllt.“ Dies werde durch die vielen Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern an dieser Stelle deutlich. Laut Statistik hat es dort allein zwischen 2012 und 2015 zwei Tote und drei Schwerverletzte gegeben. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die Schwierigkeit seien hier die vielen verschiedenen Verkehrsteilnehmer: Autos und Lkws, Lieferverkehr, die Stadtbahn, die Radfahrer, die selten wie geboten am Zebrastreifen absteigen, und die Fußgänger – um genau zu sein: 1 069. So viele überquerten den Zebrastreifen Breite Straße laut Verkehrszählung an einem Testtag allein zwischen 15 und 18.45 Uhr. „Mehr als 1 000 Fußgänger – das ist für eine Kleinstadt im Zentrum schon sehr viel.“

Auch im „Infrastrukturkonzept Elberadweg Sachsen“ des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz ist die Kreuzung schon negativ aufgefallen. „Dort ist eine Unfallhäufung verzeichnet“, so der Stadtsprecher. Als sogenannte Unfallhäufungsstelle gilt ein Knotenpunkt, wenn innerhalb eines Jahres fünf gleichartige Unfälle passieren oder wenn innerhalb von drei Jahren fünf Menschen leicht oder drei schwer verletzt werden. Das ist hier der Fall. Die Stadt sieht sich also in der Pflicht, die gefährliche Kreuzung umzugestalten. „Wir haben nun mal die Verkehrssicherungspflicht. Wir geben das Geld hier sicher nicht sinnlos aus“, sagte Baubürgermeister Tilo Lindner.

Mehr Staus?

Die Kritik an den geplanten Ampelanlagen ließ in der Sitzung des Bauausschusses nicht lange auf sich warten. „Für meine Begriffe brauchen wir nicht noch mehr Ampeln in der Stadt“, sagte etwa FDP-Stadtrat Christian Thielemann. Er befürchtet neue Verkehrshindernisse. „Ich denke dabei vor allem an die Menschen, die beruflich mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind“, so Thielemann. Zudem sei nicht gesagt, dass mehr Ampeln auch mehr Sicherheit bringen. „Letztlich gehen ja auch viele Fußgänger bei Rot über die Straße.“ Und auch die Finanzierung bereite ihm Kopfzerbrechen. „Es ist nicht mal gesagt, dass die Stadt Fördermittel bekommt.“ Er glaube, dass sich die Unfallgefahr mit der Zeit von allein minimiere – durch den demografischen Wandel. „Wir werden nun mal immer weniger Menschen in Riesa und damit auch immer weniger Verkehrsteilnehmer.“ So votierte Thielemann sowohl gegen die beiden Ampeln am Puschkinplatz als auch gegen den geplanten Überweg mit Ampel anstelle des Fußgängertunnels. Die Unterführung würde er gern erhalten. „Die Sanierung kostet zwar viel Geld, den Tunnel zu verfüllen und die neue Ampel aber auch.“

Zu den Befürwortern der neuen Ampeln gehörte etwa Dirk Haubold (Freie Wähler): „Wir haben uns natürlich auch um ampelfreie Lösungen bemüht. Letztlich sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass die sicherste Variante in allen drei Fällen neue Ampelanlagen sind.“ Neue Ampeln bedeuteten im Übrigen nicht zwangsläufig auch längere Wartezeiten für die Autofahrer. „Bei dem starken Fußgängerverkehr wie am Zebrastreifen Puschkinplatz müssen die Autos ständig anhalten, weil hier immer jemand rüber will. Hier kommen die Autofahrer mit Ampel sogar schneller ans Ziel“, so Dirk Haubold.

