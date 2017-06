Drei neue Ärzte für Freital Im Ärztehaus am Neumarkt gibt es jetzt ein Medizinisches Versorgungszentrum. Nicht nur das ist neu.

Gleich nebenan im Erdgeschoss begrüßen Tilo Dörfert und sein Team von der Orthopädie und Rehatechnik Dresden die Kunden.

Entweder die Wartezeiten für einen Termin sind lang oder es können keine neuen Patienten aufgenommen werden: Einen neuen Hausarzt zu finden, ist auch in Freital mitunter keine leichte Sache. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind in der Stadt 11,5 Hausarztstellen unbesetzt. Das ändert sich nun: Im Erdgeschoss des Ärztehauses am Neumarkt hat am Montag das Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) der Weißeritztal-Kliniken eröffnet. Zwei neue Hausärzte und ein neuer HNO-Arzt werden dort künftig praktizieren.

Für Dr. Henry Steinbach und Dr. Vinzenz Grahl, beide Internisten, bietet das MVZ die Chance, sich mit einer eigenen Praxis als Hausarzt niederzulassen. Steinbach hat seine Facharzt-Ausbildung am Klinikum gemacht, seine Mutter ist ebenfalls seit vielen Jahren als Hausärztin in Freital tätig. „Schon während des Studiums war mein Ziel, mich irgendwann als Hausarzt niederzulassen“, sagt der 34-Jährige. Auch Vinzenz Grahl hatte diesen Wunsch. Nach seinem Studium hat der 35-Jährige am St. Joseph-Stift in Dresden seine Ausbildung absolviert und unter anderem als Notarzt gearbeitet. „Die Praxis-Neugründung hier bietet die Chance, selbstständig zu arbeiten und die eigenen fachlichen Vorstellungen zu verwirklichen“, sagt er. Das passiert auch in Zusammenarbeit mit Dr. Alexander Blödow. Er ist eigentlich Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Krankenhaus in Pirna und wird in Freital mit einer halben Stelle die HNO-Patienten betreuen.

Eine eigene Praxis – viele junge Ärzte scheuen diesen Schritt: Die Kosten für die Übernahme oder die Neugründung einer eigenen Praxis sind vielen Nachwuchs-Medizinern zu hoch, auch die Personalverantwortung schreckt viele ab. Im MVZ ist das anders. Die Ärzte sind Angestellte des Versorgungszentrums, welches auch für den Betrieb und die damit verbundenen Risiken aufkommt.

Einen sechsstelligen Betrag haben die Helios-Weißeritztal-Kliniken in den sechsmonatigen Umbau des einstigen Elektrofachmarkts investiert. Auf den insgesamt 250 Quadratmetern, die angemietet sind, wurden Wände eingezogen, Leitungen neu verlegt und die Fenster erneuert. Das Ergebnis sind sechs moderne und barrierefrei zugängliche Behandlungsräume, davon zwei speziell für die HNO-Behandlung, ein Labor und ein Funktionsraum, der für Ultraschall-Diagnostik ausgestattet ist.

„Uns hat vor allem die Lage überzeugt“, sagt Torsten Bochannek, Projektleiter und Assistent der Geschäftsleitung der Weißeritztal-Kliniken. Der Vermieter des Ärztehauses hatte nach einem neuen Mieter passend zu den bereits im Haus ansässigen Ärzten und der Apotheke gesucht und das Klinikum angesprochen. Es betreibt bereits drei Versorgungszenten in Freital, Dippoldiswalde und Dresden: „Hier im Ärztehaus sind die Wege für die Patienten kurz“, sagt er. Außerdem ist das Ärztehaus gut mit dem Bus erreichbar, auf dem Neumarkt stehen viele Parkplätze zur Verfügung.

Dieselben Gründe haben auch die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden gelockt. Das Sanitätshaus hat ebenfalls am Montag gleich neben dem MVZ im Erdgeschoss seine Filiale eröffnet. Bisher in der Panschau-Galerie ansässig, hat der Fachhändler im Ärztehaus jetzt seine Fläche fast verdoppelt. „Wir haben nun ein größeres Lager und mehr Ausstellungsfläche“, erklärt Bereichsleiterin Nicole Machate. Zudem bieten die Anproberäume, in denen unter anderem Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Einlegesohlen angepasst werden, mehr Platz für die Kunden.

Kontakt MVZ „An der Weißeritz“, Dresdner Straße 209: Tel. 0351 42690530.

