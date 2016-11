Drei Monate Zeit für Breitband Ein Düsseldorfer Beratungsbüro soll den Dippsern helfen. Wie sie damit den Breitbandanschluss schaffen wollen.

Die Stadt Dippoldiswalde hat die Firma Micus Strategieberatung aus Düsseldorf, den Antrag auf Breitbandförderung für die Stadt auszuarbeiten. Insgesamt haben sechs Firmen Angebote dafür abgegeben, nach Gesprächen mit vier Unternehmen hat sich Micus als dasjenige Unternehmen herausgestellt, das den Dippoldiswalder Anforderungen am besten entspricht, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) den Stadtrat informierte. Die Düsseldorfer bekamen für 31 987 Euro den Zuschlag.

Sie haben auch schon begonnen zu arbeiten und erkunden seit Anfang dieser Woche den Markt für schnelles Internet im Stadtgebiet Dippoldiswalde. „Es kommt jetzt auf jeden Tag an“, sagte Peter. Bis 28. Februar 2017 muss Dippoldiswalde seine Antragsunterlagen abgegeben haben, um die Breitbandförderung zu bekommen.

In Dippoldiswalde ist die Erschließung für schnelles Internet sehr unterschiedlich. Es gibt Stadtteile wie die Dippser Kernstadt oder neuerdings Paulsdorf, wo Anbieter gute Breitbandangebote mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde Datendurchsatz machen. In anderen Ortsteilen wie Hennersdorf läuft die Erschließung über DSL und die Signale kommen nur langsam an.

Es gab auch die Idee, eventuell den Kabelkanal der Weißeritztalbahn für ein Breitbandkabel zu nutzen. „Das ist prinzipiell möglich“, sagt Roland Richter, Geschäftsführer der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Es müsste allerdings ein Anbieter konkret den Antrag an die Bahngesellschaft stellen. Dann erst könnte über die Details verhandelt werden, zu welchen Bedingungen ein Kabel entlang der Bahn zwischen Dippoldiswalde und Kipsdorf gelegt werden kann.

