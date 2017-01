Drei Monate hinter Gitter Ein verurteilter Dieb wurde am Donnerstagmorgen auf der A 17 aufgegriffen. Auch am Mittwoch hieß es für eine Frau: direkt ins Gefängnis.

© dpa

Die nächsten 98 Tage verbringt seit Donnerstagmorgen ein Rumäne in Haft. Der 30-Jährige war Beamten der Bundespolizei Berggießhübel auf der A 17 ins Netz gegangen. Der Mann war bereits im Januar 2015 vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 434 Euro verurteilt worden, welche er jedoch nie bezahlte. Auch jetzt konnte er die Geldstrafe nicht begleichen, weshalb er nun stattdessen eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Bereits am Mittwoch zogen Bundespolizisten an der A 17 verurteilte Straftäter aus dem Verkehr. Ein 30-jähriger Rumäne, der wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde, konnte die 25-tägige Haftstrafe durch Zahlung einer Geldstrafe von 705,85 Euro abwenden.

Ebenso erging es kurz darauf einem 37-jährigen Bulgaren, der wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden war. Nachdem er die Geldstrafe von 573 Euro beglichen hatte, konnte er seine Reise fortsetzen.

Für eine Serbin ging es am Mittwoch jedoch in die Justizvollzugsanstalt nach Chemnitz. Die 32-Jährige war 2013 wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt worden, welche sie aber nie bezahlte. Aus diesem Grund verbüßt sie jetzt eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. (szo)

zur Startseite