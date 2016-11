Drei Millionen fürs Berufschulzentrum Das Berufliche Schulzentrum in Görlitz kann saniert werden. Es geht dabei vor allem darum, die Wärme im Gebäude zu halten.

Das Berufliche Schulzentrum an der Carl-von-Ossietzky-Straße wird für über drei Millionen Euro energetisch saniert. © pawel sosnowski/80studio.net

Vor knapp 20 Jahren steckte die Stadt fast 13 Millionen Mark in das Berufliche Schulzentrum an der Carl-von-Ossietzky-Straße. Es war die größte Investition nach der Wende in Görlitz. Die EU gab 31 Millionen Mark Fördermittel dazu. Aber trotz der damaligen Millionen: Nun muss der Gebäudekomplex schon wieder saniert werden. Die Währung heißt jetzt Euro, und über drei Millionen sind dafür vorgesehen, das Schulzentrum auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, was Dämmung und Energiesparen betrifft.

Am vergangenen Dienstag gab der Landkreis, der das Gebäude inzwischen unter seine Fittiche nahm, dafür grünes Licht. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses sprachen sich einstimmig für die Bauarbeiten aus. Der Kreis Görlitz schießt 870000 Euro zu. Zurzeit wird der Förderantrag des Kreises geprüft. „So eine richtige energetische Sanierung war das 1998 ja nicht“, sagt Dieter Peschel. Er war damals Leiter des Amtes für Hoch- und Tiefbau in der Görlitzer Stadtverwaltung und ist heute Bauamtsleiter im Landratsamt. Ein großer Posten werden demnach die Fenster sein. Rund eine Million Euro kostet es, neue einzubauen. Denkmalgerecht sollen sie sein, Kastenfenster, aber auch dem heutigen Dämmungs-Stand entsprechen.

Für die reichlich drei Millionen Euro soll zudem die Sporthalle ein neues Dach bekommen, Außenwände neue Dämmung – beides, obwohl erst knapp 20 Jahre alt. „Folien und Dämmung bei der Sporthalle haben sich aufgelöst“, schildert Dieter Peschel. Die damalige Baufirma gibt es inzwischen nicht mehr, Ansprüche kann der Kreis deshalb nicht stellen.

Die bisherige Dämmung der Außenwände ist sechs Zentimeter stark, sie soll weichen, durch eine 18 Zentimeter starke ersetzt werden. Das ruft Kreisrätin Gudrun Stein (Linke) auf den Plan. „Was“, so fragt sie, „passiert mit dem Styropor, das als Dämmung eingesetzt wurde?“

Hintergrund: Styropor, oder auch als Polystyrol bekannt, gilt seit Anfang Oktober als Sondermüll, muss deshalb aufwendig entsorgt werden – was mögliche Zusatzkosten mit sich bringt. „Einerseits haben wir es am Beruflichen Schulzentrum vorwiegend mit mineralischem Dämmstoff zu tun. Andererseits gibt es tatsächlich Styropor im Bereich der Terrassen“, sagt Bauamtsleiter Dieter Peschel. Landrat Bernd Lange spricht von einer gewissen „Unklarheit“, was mit diesem Dämmstoff passieren wird. Er ist aber zuversichtlich, dass es eine Lösung gibt. „Es laufen Gespräche mit Entsorgern“, so der Landrat. Derzeit werde etwa geprüft, ob eine 20-prozentige Beimischung von Styropor rechtlich noch im Bereich des Möglichen ist.

Die Bauarbeiten am Beruflichen Schulzentrum an der Carl-von-Ossietzky-Straße werden bis 2018 dauern. „Bei laufendem Schulbetrieb – das ist eine Herausforderung“, sagt Dieter Peschel. Die Sanierung auf energetischem Gebiet ist danach abgeschlossen. Andere Vorhaben, zum Beispiel zur Sicherheit, warten noch.

zur Startseite