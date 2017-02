Drei Millionen Euro fürs Kreiskrankenhaus Alle Abteilungen in Weißwasser sollen bleiben. Das geht nur, wenn sie auf dem neuesten Stand sind.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Medizinische Versorgungszentrum im Kreiskrankenhaus Weißwasser © andré schulze Das Medizinische Versorgungszentrum im Kreiskrankenhaus Weißwasser

Andreas Grahlemann ist seit 1. Juni 2016 kaufmännischer Geschäftsführer der Managementgesellschaft des Landkreises.

Überfüllte Notaufnahmestationen in den Krankenhäusern des Landkreises, doppelt so hohe Geburtenzahlen wie Sterbefälle in Weißwasser und eine große Umstrukturierungsmaßnahme innerhalb der Managementgesellschaft des Landkreises Görlitz (MGLG) – das sind nur einige der Neuigkeiten, die MGLG-Geschäftsführer Andreas Grahlemann am Mittwoch mit in den Stadtrat brachte.

Im Mittelpunkt seines Vortrags standen jedoch die Neuerungen für den Standort Weißwasser.

Kreiskrankenhaus in Zahlen

Ärzte 44 (39,6 Vollzeitstellen, davon 6 Chefärzte)

Das sind die Investitionen zurück 1 von 5 weiter Investition 1: Arbeiten am Landeplatz für Hubschrauber im Endstadium Die Arbeiten haben bereits im Herbst mit der Fällung von Bäumen begonnen (SZ berichtete). Derzeit wird die Flugsicherheitsbeleuchtung installiert. Dann können auch nachts Hubschrauber landen. Das bedeutet Erleichterungen für Patienten und Piloten. Mit der Fertigstellung ist bereits im März zu rechnen. Allerdings wird es noch einige Monate dauern, bis das bisherige Provisorium aufgehoben werden kann. Die Kosten betragen laut Planung circa 150000 Euro. Die Finanzierung läuft komplett über Eigenmittel. Investition 2: Neustart für die alte Palliativstation Anders als andere Stationen sind Palliativstationen häufig deutlich wohnlicher gestaltet.. Dort werden Patienten betreut, deren Erkrankungen weit fortgeschritten sind. Ihre Lebenserwartung ist in aller Regel überschaubar. Die Palliativstation im Krankenhaus Weißwasser ist in die Jahre gekommen. Sie wird nun auf den neuesten Stand gebracht – mit sechs Betten und für 120000 Euro. Frühester Belegungstermin ist das dritte Quartal des Jahres. Investition 3: Intensivstation wird auf den neuesten Stand gebracht Die größte und kostenintensivste Neuerung in dem Gesamtinvestitionspaket ist der Um- und Ausbau der Intensivstation. Sie wird in die ehemalige Kinderstation umziehen und dort völlig neu aufgebaut. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro. Die Kapazität von acht Betten bleibt unverändert. „Ich bin oft gefragt worden, warum ein so kleines Krankenhaus wie Weißwasser eine Intensivstation braucht. Dann antworte ich: Wenn Sie vor dem Krankenhaus umfallen, dann werden Sie sehr schnell wissen warum“, so Krankenhaus-Geschäftsführer Andreas Grahlemann. Investition 4: Neue Medizintechnik verbessert die Versorgung der Patienten Gleich zwei neue Geräte bringen spürbare Verbesserungen vor allem für Patienten. Mit dem neuen Endosonografiegerät (180000 Euro) können Ultraschalluntersuchungen aus dem Inneren des Körpers durchgeführt werden. Auch das Echokardiografiegerät (100000 Euro) arbeitet mit Ultraschall. Es ist neben dem bekannteren Elektrokardiogramm (EKG) die wichtigste Untersuchungsmethode zur Herzdiagnostik. Beide Geräte werden im Herbst 2017 einsetzbar sein. Investition 5: Brandmeldezentrale wird erneuert Die Anlage wird in zwei Jahresschritten auf den neuesten Stand gebracht. Dafür werden momentan Aufträge vergeben. 2018 wird die neue Brandmeldeanlage dann einsatzbereit sein. Insgesamt kostet das notwendige Update 120000 Euro. Alle Investitionsmaßnahmen zusammen sind genau 2,878 Millionen Euro schwer.

Pflegekräfte 150 (105,1 Vollzeit)

Personal gesamt 290 (225,1 Vollzeitstellen)

Geburten 331 (2015), 358 (2016)

Sterbefälle 161 (2015),167 (2016)

Quelle: MGLO/A. Grahlemann

Weißwasser gehört mit fünf weiteren Gesellschaften zur Managementgesellschaft (MGLG) des Landkreises Görlitz.

zur Startseite