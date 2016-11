Drei Millionen Euro für Meißner Gründer Die Geldanlageplattform will jetzt vor allem international wachsen.

Die Brüder Robert und Stephan Henker aus Meißen haben den Start von Cashboard aus der eigenen Tasche finanziert. © Archivfoto: Claudia Hübschmann

Die in Meißen und Berlin ansässige Online-Geldanlageplattform Cashboard hat in einer Finanzierungsrunde drei Millionen Euro eingesammelt. Das berichtet die Internetseite Wiwo.de. Cashboard gibt seinen Kunden die Möglichkeit, selbst aus 6 500 Finanzprodukten von mehr als 100 Anbietern die passende Geldanlage zu finden. Es gibt drei Portfolio-Varianten: Zielrendite von drei, fünf oder sieben Prozent. Ein Computer-Algorithmus übernimmt die Geldanlage. Das Programm haben die Eigner geschrieben. Im ersten Fall werden vor allem Geldmarktfonds und sehr kurz laufende Anleihen gekauft, im zweiten vor allem Anleihen und wenig Aktien und im dritten Aktien und Anleihen und anderes mehr.

Die Anlage ist kostenlos, die Kontoführung bei einer Tochter der Commerzbank ist kostenlos, das Depot kostet nichts und die Transaktionen auch nicht. Nur für Gewinne über zwei Prozent nehmen die Gründer zehn Prozent Gewinnbeteiligung.

Die beiden Brüder Robert und Stephan Henker haben den Start von Cashboard aus der eigenen Tasche finanziert. Aktuell beschäftigt Cashboard nach Angaben von Wiwo.de 30 Mitarbeiter am Hauptsitz in Berlin und der Niederlassung in Meißen, die den gesamten Kundenservice und Support umfasst. Bis Mitte 2017 plane man auf 50 Mitarbeiter zu wachsen, sagt Geschäftsführer Robert Henker gegenüber der Wirtschaftswoche.

Mit dem Geld wolle Cashboard zudem die Internationalisierung vorantreiben: „Konkret geht es um Osteuropa und Asien“, so Robert Henker, „dies wird durch unsere internationale Investorenbasis unterstrichen. Hierzu gibt es laut Wiwo.de konkrete Vorbereitungen wie eine eigene Bafin-Lizenz und Gespräche mit potenziellen Partnerbanken in den Regionen. Bereits heute hat das Unternehmen aktive Kunden aus mehr als zehn Staaten weltweit, darunter neben Europa auch Brasilien, Russland und China, woher die meisten internationalen Kunden kommen. (SZ)

