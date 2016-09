Drei Millimeter große Irritationen Handballer Andreas Rojewski hat Kultstatus in Magdeburg, wegen einer Knieverletzung den SCM jedoch verlassen müssen. Nun kehrt er zurück – mit Leipzig.

Schneller als gedacht gibt es ein Wiedersehen für Andreas Rojewski mit seiner alten Liebe Magdeburg. © dpa

Das Entsetzen ist kurz, dafür aber groß. Das erste Spiel für seinen neuen Verein, der erste Siebenmeter und dann diese Peinlichkeit: Andreas Rojewski wirft den Ball über das Tor. Dass ausgerechnet ihm das passiert, dem überaus erfahrenen Neuzugang des SC DHfK Leipzig, ist tatsächlich überraschend. Dabei haben sie den 31-Jährigen doch verpflichtet, weil er „in Stressmomenten eine Mannschaft zusammenhalten kann“.

Sagt Leipzigs Trainer Christian Prokop, und findet auch Rojewski selbst. Der Beweis folgt ein paar Minuten später. Wieder Siebenmeter, wieder Rojewski – Tor. Danach verwandelt der gebürtige Pole noch die zwei weiteren Strafwürfe, ist mit insgesamt acht Treffern der beste Werfer seiner Mannschaft und stellt nach dem 30:21-Auftaktsieg gegen den Bergischen HC fest: „Der Druck war sehr hoch und auch die Anspannung. Doch wir haben gezeigt, welche Qualität in der Mannschaft steckt.“

Eine hochemotionale Personalie

Das stimmt so allgemein und trifft doch noch mehr auf ihn selbst zu. „Die Fans“, erzählt Rojewski danach erleichtert, „haben gesagt, ich darf wiederkommen.“ Und weil die Fans bei seinem Ex-Verein genau dasselbe sagen, steht dem Linkshänder am Sonntag das nächste besondere Spiel bevor: die Partie beim SC Magdeburg.

Als hätte dieses Duell zwischen dem mehr als zwei Jahrzehnte lang unangefochtenen Ostkrösus gegen den 2007 neu gegründeten, ambitionierten Emporkömmling nicht schon genug Brisanz, kommt nun also noch eine hochemotionale Personalie dazu. Seit 2001 hat Rojewski schließlich für den SCM gespielt, bis man ihm vor einem knappen Jahr mitteilte, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.

Die Szene sprach damals von einem Paukenschlag, die Verantwortlichen von einer zwangsläufigen Entscheidung und Rojewski erst einmal gar nicht mehr. So nachvollziehbar die Gründe gewesen sein mögen, sein Entsetzen war riesig und nachhaltig, nicht zu vergleichen also mit einem verworfenen Siebenmeter. „Ich dachte eigentlich, ich würde meine Karriere in Magdeburg beenden“, sagt er später.

Seine Verletzungsgeschichte gab letztlich den Ausschlag, dass es anders gekommen ist. „Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen“, betont Rojewski und meint: „Trainer und Verein brauchen möglichst viel Sicherheit. Die Spieler müssen fit sein und spielen, sonst wird es schwierig mit der Weiterentwicklung des Klubs.“

Nach einem Meniskuseinriss im April 2015 hat Rojewski, Publikumsliebling und Integrationsfigur in Personalunion, schwer zu kämpfen. Ob er überhaupt wieder richtig fit werden würde, war nicht abzusehen. „Der Verein ist dann seiner Verantwortung nachgekommen zu handeln“, erzählt der Rückraumspieler mit einer fast schon verstörenden Nüchternheit. In ihm sieht es dagegen lange Zeit anders aus.

Inzwischen hat Rojewski seine Enttäuschung überwunden. „Heute weiß ich, dass die Knieprobleme ein Ergebnis der Kreuzband-OP von 2006 waren“, sagt er und erklärt: „Es hat sich über die Jahre ein knöchernes Überbein im Knie gebildet, nur drei Millimeter groß, aber groß genug, um Irritationen auszulösen im Knie.“ Und eben auch bei den SCM-Verantwortlichen.

In Leipzig wiederum sind sie froh darüber. Ein Neuzugang mit der Klasse und Erfahrung von Rojewski, der einige andere Angebote unter anderem aus Polen abgelehnt hat, wäre ohne irritierende Begleitumstände kaum möglich. Eine Kampfansage vorm Wiedersehen lässt sich der polnische Nationalspieler, der auch schon mal sechs Spiele für die deutsche Auswahl bestritt, allerdings nicht entlocken. Stattdessen macht er im Interview mit der Magdeburger Volksstimme seiner zweiten Heimat eine Art Liebeserklärung. „In Magdeburg habe ich mein halbes Leben verbracht. Die Stadt wird mit ihren Menschen, Fans und meinen Freunden immer ein Zuhause in meinem Herzen sein.“

Was das für Sonntag bedeutet? Er weiß es nicht genau. „Es wäre sicher besser gewesen, ein bisschen Abstand zu haben“, sagt Rojewski. Die Bördelandhalle bezeichnet er noch immer als geilste Halle der Welt – in der er natürlich auch diesmal zum Siebenmeter antritt, nur erstmals für die andere Seite. Das Entsetzen danach wird groß sein. Die Frage ist nur, bei wem.

