Drei Meter hohe Wand gegen Bahnlärm Der Gemeinderat von Kurort Rathen beendete die intensive Diskussion mit einem einstimmigen Beschluss. Es ist ein Kompromiss.

Im Kurort Rathen hat man sich beim Lärmschutz auf einen Kompromiss geeinigt. © Marko Förster

Kurort Rathen. Der Gemeinderat von Kurort Rathen befürwortet einstimmig den Bau einer drei Meter hohen Lärmschutzwand entlang der Bahngleise in Oberrathen. Das Bauwerk soll elbseitig zwischen den Bahnübergängen der Kreisstraße und am Bahnhof errichtet werden. Das wurde Montagabend beschlossen. Gebaut werden soll die Wand in unbestimmter Zukunft. Finanziert wird sie von der Deutsche Bahn Netz AG und dem Bundesverkehrsministerium. Der Beschluss ist Ergebnis eines intensiven Prozesses in der Gemeinde. „Wir hatten mehrere öffentliche Diskussionsrunden und uns von unabhängiger Stelle beraten lassen“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Ausgangspunkt für die Diskussion war eine von der DB Netz in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie. Die schlug neben Lärmminderungsmaßnahmen an Schienen eine Schallschutzwand vor. Bahn und Ministerium erklärten, dass es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

„Der Beschluss ist ein guter Kompromiss für die Betroffenen“, erklärte Gemeinderat Manfred Remmer (SPD). Er hatte anfangs Aufwand und Nutzen infrage gestellt. Die Studie sah eine längere Wand vor.

Das Teilstück entlang des Bahnsteigs wird von der Gemeinde aber abgelehnt. Dort hätte eine Wand nur die entsprechende Wirkung, wenn der Abstand zum Gleis nicht so groß ist. Dafür hätte der Bahnsteig schmaler werden müssen. „Den wollten wir beim Neubau aber ausdrücklich so breit haben. Daran halten wir auch fest“, sagt Bürgermeister Richter. Er führt dafür die Sicherheit der Fahrgäste an, beispielsweise bei großem Andrang zu Veranstaltungen auf der Felsenbühne. Der Beschluss ist für Bahn und Ministerium nicht bindend. Beide Institutionen haben aber schon signalisiert, dass sie sich am Wunsch des Kurortes orientieren wollen.

