Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt Ostritz. Bei einem Verkehrsunfall in Ostritz ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Der 67-jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in Ostritz die Görlitzer Straße in Richtung Görlitz. In Höhe der Kirche überquerte eine Fußgängerin die Fahrbahn von links nach rechts. Der Seat-Fahrer erfasste die Frau mit dem Pkw. Die 87-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Unfalldienst der Polizeidirektion Görlitz. Für die Rekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03581 468100 zu melden.

Drei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt Krauschwitz. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in Krauschwitz in der Nacht zu Sonntag zu einem Wohnungsbrand gekommen. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Schäferstraße befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine Frau und zwei Männer, die mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Mieter der anderen Wohneinheiten wurden evakuiert. Durch die freiwilligen Feuerwehren aus Krauschwitz, Bad Muskau, Weißkeißel und Klitten wurde der Brand mit mehreren Kameraden abgelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnungen konnte verhindert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten kehrten die Mieter in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Motorrad gestohlen Zittau. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Zittau ein Motorrad Honda Montesa CA 125 gestohlen. Das blaue Krad mit dem amtlichen Kennzeichen DEG AU 15 stand in der Theodor-Korselt-Straße. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert des 19 Jahre alten Gefährts auf etwa 1500 Euro. Nach dem Motorrad wird gefahndet.

Unbekannte stehlen Autoräder und Fahrrad aus einer Scheune Seifhennersdorf. Unbekannte sind in eine Scheune in Seifhennersdorf an der Südstraße eingebrochen. Aus dieser wurden in der Nacht zu Samstag vier Sommerreifen auf Alu-Felgen sowie vier Fahrräder gestohlen. Ein Fahrrad konnte in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden und den Besitzer übergeben werden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 1.100 Euro. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mountainbike gestohlen Görlitz. Unbekannte haben ein Mountainbike „Diamond Back – Vertec Sport“ im Wert von etwa 300 Euro in Görlitz gestohlen. Das schwarze Fahrrad mit der Rahmennummer D119339 stand in einem Fahrradständer auf der Heiligen-Grab-Straße und war mittels Panzerschloss gesichert. Es verschwand in der Nacht zum Freitag. Als der Eigentümer sein Gefährt wieder benutzen wollte, stand nur noch das Hinterrad im Fahrradständer. Der Stehlschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Autofahrer mit 1,34 Promille unterwegs Löbau. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland haben in Löbau einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Äußeren-Zittauer-Straße wurde ein Skoda-Fahrer am späten Freitagabend einer Alkoholkontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der 36-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Einbruch in Transporter gescheitert Olbersdorf. Unbekannte haben in Olbersdorf am Niederviebig versucht, einen Mercedes Sprinter aufzubrechen, um das darin befindliche Werkzeug zu entwenden. Das Schloss der Hecktür hielt in der Nacht zum Freitag aber stand und ein Eindringen in das Fahrzeug gelangt nicht. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.