Drei Medaillen für den MSV 04 Die Bautzener Sportakrobaten konnten einmal mehr überzeugen.

Akrobatik-Trainerin Ines Delling ist mit ihren Schützlingen zufrieden. © Christian Kluge

Akrobatik. Die Bautzener Sportakrobaten hatten seit langer Zeit wieder einmal Wettkampf- Heimrecht. In der Sporthalle der Daimler-Schule war die gesamte sächsische Akrobatik-Elite der Nachwuchsklasse 1 (Schüler) aus neun Vereinen mit fast 100 Teilnehmern am Start. Das Fazit der Gäste danach: „Der Wettkampf war gut organisiert und das sportliche Ambiente sehr angenehm“, hieß es aus den anderen Vereinen. Trainerin Ines Delling sagte im Vorfeld zur Situation des MSV-Aufgebotes: „Angesichts der personellen Situation beim Paar und in der Gruppe haben wir keine überzogenen Erwartungen. Medaillenplätze durch unsere Damen am Podest sind aber eingeplant.“

Und so kam es dann auch. Den MSV-Mädchen gelang hier ein dreifacher Erfolg. Leni Schube siegte mit der Note 24,180 vor Leni Stiebitz (23,810) und Carolin Richter (22,510). Pia Mischke und Esther Grafe komplettierten den Erfolg am Podest mit den Plätzen vier und sechs. Das Damenpaar Laura Sophie Wieder/Leony Klein wurde mit der Note 19,740 Achter – ebenso wie die Damengruppe mit Leni Schube, Leni Stiebitz und Johanna Schmidt (20,320 Pkt.). Am 23. September ist in Leipzig die Bestenermittlung der Nachwuchsklasse 2. (dsch)

