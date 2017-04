Drei Medaillen für Bautzen Die MSV-Sportlerinnen sind beim Wettkampf in Freital erfolgreich.

Das erfolgreiche Bautzener Team nach dem Wettkampf in Freital. © privat

Rhythmische Sportgymnastik. Nachdem die Mädchen der Abteilung „Rhythmische Sportgymnastik“ beim MSV-Vereinsball Mitte März in Grubschütz die Zuschauer im Rahmenprogramm mit einer sehr gelungenen und ansprechenden Show erfreuten, mussten sie bei der Bezirksmeisterschaft in Freital im Wettkampf Farbe bekennen. Und sie wollten in den drei Altersklassen möglichst vordere Plätze belegen. 48 Starterinnen, davon acht Bautzener Mädchen, stellten sich dem Kampfgericht.

Am erfolgreichsten präsentierte sich die Kinderklasse bis acht Jahre, in der Isabella Anders überzeugte und mit der Note 15,55 die Goldmedaille für Bautzen holte. Auch Silber ging mit Helene Birke und der Note 13,45 an den MSV. Lydia Rüttinger erhielt 10,10 Pkt. und belegte einen guten sechsten Platz. In der Altersklasse bis zehn Jahre – mit 20 Startern am stärksten besetzt – errang Isabel Simon mit 12,78 Punkten die Silbermedaille. Auch hier waren die Bautzener Erika Tischler (12,00 Pkt.) mit Rang sechs und Leonie Beyer (11,15) auf Platz sieben weit vorn platziert. In der Altersklasse bis zwölf Jahre war die Konkurrenz sehr stark. Sarah-Michelle Schulze belegte unter den 13 Teilnehmern Rang acht und erhielt die Note 11,35. (dsch)

