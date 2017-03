Drei Medaillen für Bautzen Bei den Sachsenmeisterschaften gelingt Mario Schuler vom BC Sachsen 90 die Verteidigung seines Titel bei den Senioren.

© Steffen Unger

Bowling. Auch wenn bei den diesjährigen Sachsenmeisterschaften nur einer der drei Bautzener Vorjahressieger erneut die Meisterschaft für sich entscheiden konnte – die Senioren der Stadt schreiben weiter erfolgreich Bowling-Geschichte. Mit dem Gewinn von einer Gold- sowie zwei Silbermedaillen haben sie auch diesmal die Zugehörigkeit zu den Besten Sachsens unter Beweis gestellt.

Herausragend war dabei die Leistung von Mario Schuler vom BC Sachsen 90, der nach seinem Überraschungserfolg beim ersten Start in der Seniorenklasse A im Vorjahr auch diesmal am Ende die Nase vorn hatte. Die Grundlage für seinen erneuten Erfolg schuf sich Schuler bereits in der Vorrunde, die er nach souveräner Leistung mit 132 Pins Vorsprung abschloss. Im Finale konnte er so mit diesem Polster in der Rückhand die Konkurrenten in Schach halten und siegte schließlich mit 2 441 Pins (Durchschnitt 203,42) und 64 Zählern Vorsprung deutlich vor Thomas Koch, dem letztjährigen Dritten aus Dresden (2 377).

Lediglich 13 Pins fehlten Manuela Schneidereit vom BC funBowl Bautzen bei den Seniorinnen A am Ende zur erfolgreichen Titelverteidigung. Sie war mit 86 Pins Rückstand auf die spätere Siegerin als Vierte ins Finale gegangen und kämpfte sich hier von Runde zu Runde nach vorn. In Runde elf verkürzte Schneidereit mit der Turnierbestleistung von 242 Pins den Rückstand auf nur noch sieben Pins und musste sich schließlich doch der Dresdnerin Petra Ockain mit 2 203:2 190 Pins geschlagen geben. FunBowl-Teamkollegin Susan Hähnel belegte bei ihrem ersten Seniorenstart den achten Platz mit (1 997).

Silber Nummer zwei erkämpfte bei den Senioren B Claus Hofmann vom BC Sachsen 90. Nach der Vorrunde lag er mit acht Pins in Führung. Aber im Finale musste der Vorjahressieger die knappe Überlegenheit des Zwickauers Gerhard Machner anerkennen. Machner gewann vor allem auch dank des Turnierhöchstspiels von 246 Pins mit elf Zählern Vorsprung (2 384/198,67) vor Hofmann mit 2 373 Pins. Rang zehn ging hier an Ralf Ender vom BC funBowl, der am Ende auf 2 167 Pins kam.

zur Startseite