Drei Mann, vier Ecken Ein ungewöhnliches Haus komplettiert jetzt die Freizeitinsel Riesa. Gezimmert wurde es von Bundestagsabgeordneten.

Das neue Spielhaus. © THW

Ein schmuckes weißes Spielhaus stellten Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) am Sonnabend bei der Freizeitinsel Riesa auf. Man sieht ihm gar nicht an, dass es nicht von Fachleuten gebaut wurde – sondern von Bundestagsabgeordneten in Berlin. Die Aktion war Teil der Veranstaltung „MdB trifft THW“, bei der Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks geehrt wurden – für ihre Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms. Dabei zimmerte etwa Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit. Die SPD-Abgeordnete Susann Rüthrich war daran beteiligt, dass das Haus jetzt nach Riesa kam. (SZ/csf)

zur Startseite