Drei Männer versuchen 18-Jährige ins Gebüsch zu ziehen Während des Tages der Sachsen in Löbau registriert die Polizei 16 Straftaten.

Löbau. Drei Männer haben am Sonnabend, gegen 4.30 Uhr, in der Nähe des Viaduktweges in Löbau versucht, eine 18-jährige Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes in ein Gebüsch zu ziehen. Die Betroffene wehrte sich jedoch und konnte entkommen. Eine sofortige Suche nach den Tätern sei ohne Erfolg geblieben, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Nähere Angaben zu den unbekannten Männern, so über ihr Alter und Aussehen, machte der Polizeisprecher auch auf Nachfrage der SZ nicht.

Insgesamt wurden während des Tages der Sachsen in Löbau von der Polizei 16 Straftaten registriert, darunter fünf Diebstähle, zwei Körperverletzungsdelikte und drei Nötigungen im Straßenverkehr. „In Anbetracht der zahlreichen Menschen, die sich vor allem am Sonnabend und Sonntag in der Löbauer Innenstadt aufgehalten haben, verlief der Tag der Sachsen aus polizeilicher Sicht insgesamt ohne nennenswerte Störungen“, so der Polizeisprecher.

In all diesen Fällen führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. (szo)

