Drei Männer schützen Seniorin vor Räuber Eine 71-Jährige flüchtete in Schmiedeberg vor einem Räuber. Drei Männer kamen ihr zu Hilfe und hielten den Täter fest, bis die Polizei kam.

Helle Aufregung am späten Freitagabend in der Pöbeltalstraße in Schmiedeberg: In einem Damenmodegeschäft bedrohte ein Mann kurz nach 21 Uhr eine Kundin an der Kasse mit einem Schraubenzieher und forderte „Money, Money“. Dabei schob er sie mit leichter Gewalt beiseite, so die Polizei. Doch die 71-Jährige konnte aus dem Laden und in den gegenüberliegenden Pub rennen. Dort rief sie um Hilfe. Drei Männer sprangen ihr zur Seite. Da sah der Täter vermutlich ein, dass er keine Chance hat. Er verließ den Laden. Inzwischen war die Polizei gerufen worden. Es stellte sich heraus, dass der vermeintliche Täter 37 Jahre alt und Tscheche ist. Er ließ sich von den drei Pub-Gästen beaufsichtigen, bis die Polizei ihn vorläufig festnahm. Bei der Tatortbesichtigung stellten die Beamten fest, dass der Täter offenbar erfolglos versucht hatte, mit dem Schraubendreher die Ladenkasse zu öffnen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt. (szo)

