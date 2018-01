Drei Männer, 520 Seiten und eine große Tradition Seit 85 Jahren wird in Weißwasser Eishockey gespielt. Die SZ feiert das mit einer Serie. Heute: Die erste offizielle Chronik.

So sahen sie aus, die Jungs von der Osramstraße, hier ein Foto von 1935, als die Teiche noch zufroren. Ganz unzweifelhaft waren das echte Kerle in ihren Monturen mit den Stöcken aus Holz und so ganz ohne Kopfschutz.

So sieht es aus, das magische Dreieck in Sachen Traditionspflege. Links der Initiator Steffen Lehmann, mittig der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, Dirk Rohrbach, und rechts der unentbehrliche Klaus Hirche. Sie haben gut lachen, in weniger als einem Jahr haben sie gemeinsam die vierundachtzig davorliegenden Spielzeiten aufgearbeitet.

Weißwasser. Heimspieltag im November. Früher Abend. Vor den großen Türen der Eisarena stehen Raucher und warten auf ihre Kids, die noch auf dem Eis sind. Daneben bereits die ersten harten Füchse-Fans, die in die Arena drängen. Drinnen hallen Traineranweisungen. Englisch als Amtssprache. Aktion. Ein paar Muttis hocken auf den Rängen.

Im Fuchsbau ist ein einziger Tisch besetzt. Daran zwei Männer mit einer höchst unterschiedlichen Vita. Der ältere der beiden hütete mehr als ein Jahrzehnt das Tor von Dynamo Weißwasser mit der legendär gewordenen schwarzen Maske, war als Spieler elffacher DDR-Meister, als Nationaltorwart Teilnehmer an Europa-, Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen von Grenoble. Später als Trainer holte er weitere drei DDR Titel in eine Stadt, in der ihn, Klaus Hirche, fast jeder kennt.

Der Jüngere heißt Steffen Lehmann und ist Banker, dessen ehrgeizigster Bezug zum Sport das Jahr Sportjournalistik war, dass er einst studierte. Er und Hirche kannten sich bis vor kurzer Zeit gar nicht. Jetzt haben sie gemeinsam an einem dicken Buch geschrieben. Über ihre Leidenschaft. Eishockey in Weißwasser. Weshalb? „Ein Kindheitstraum“, sagt Lehmann. „Ein Glücksfall“, meint Hirche. „Ein Gewinn für alle“, legt Rohrbach fest, der mehr oder weniger zufällig daherkommt und sich zu den beiden setzt. Er muss es wissen, schließlich ist er der Boss hier und derjenige, der die beiden Protagonisten in dieser Geschichte zusammengebracht hat.

Lehmann holt Kaffee. Er ganz allein war es, der letztes Jahr die Idee zu einem Buch über Eishockey in Weißwasser hatte. Zuvor erst hatte er ein erstes Buch veröffentlicht. Darin die Zeitgeschichte eines Fußballvereins. Ihm, dem alten Dynamofan, sei aufgestoßen, dass außer einem Internetsammelsurium an Beiträgen aus Zeitungsarchiven oder von Youtube-Clips kaum geordnete Informationen über den Eishockeystandort Weißwasser zu finden sind. Profunden Lesestoff gibt’s gar keinen. Höchstens das Büchlein von Dynamostürmer Herbert Tschätsch oder dieses Heft anlässlich der Eröffnung des neuen Eisstadions. Zu wenig für echte Fans.

Klaus Hirche ist kein Fan, er ist hier als unverzichtbares Puzzlestück quasi der Stützpfeiler einer Legende. Neben Erinnerungen hat Hirche zahllose Exponate seiner aktiven Zeit und darüber hinaus eingesammelt. Mit Zeitungsausschnitten hat es damals begonnen. Seine Eltern legten sorgsam alles beiseite, was seine eigene aktive Laufbahn betraf. Das habe er fortgeführt. Bereits während seiner Karriere als Spieler und Trainer war er gefragter Interviewpartner. Später dann hielt er zahllose Vorträge, gestaltete Beiträge in unterschiedlichsten Medien, füllte ganze Ausstellungen mit Erinnerungen. Die VIP-Räume in allen drei Spielstätten von Dynamo in Weißwasser wurden von Hirche ausgestaltet. Daheim, im früheren Kinderzimmer der Wohnung sind die Exponate wäschekörbeweise archiviert.

Fünfundachtzig Jahre Hockey sind zweifellos eine lange Zeit. Hirche reagiert beim Stichwort Eishockey wie ein guter Stürmer beim finalen Pass. Er wartet bloß drauf und dann geht’s in hohem Tempo unaufhaltsam vorwärts. Die überaus wachen und beweglichen Augen sind dann nicht die eines Achtundsiebzigjährigen. Nur der Titel habe für ihn gezählt. Der Zweite ist erster Verlierer. Diese Platzierung hat für ihn den gleichen Stellenwert wie der letzte Platz.

Hirche spricht und Lehmann schweigt. Und wenn Lehmann spricht, schweigt Hirche. Sie haben sichtlich Respekt voreinander. Freunde seien sie geworden, sagen beide. Ohne Lehmann, meint der frühere Torwart, hätte er das Projekt nicht in Angriff genommen, obwohl er die Worte „Schreib doch ein Buch“ so oft gehört habe. Zu kompliziert ist ihm das erschienen, eine zu große Nummer. Dann war alles ganz einfach, obwohl er zunächst mehr als skeptisch war. Lehmann sei schließlich nie selbst Spieler gewesen.

Die gefühlte Einschränkung erwies sich als große Chance. Lehmann besitze eine Unvoreingenommenheit und Neugier, die Hirche so nicht haben könne. Und bei den Interviews, immerhin sechsundvierzig Partner (u.a. Wolfgang Blümel, Manfred Buder, Joachim Ziesche, Joachim Franke, Dieter Frenzel, Rolf Bielas, Erich Kühnhackl, Vadim Kulabuchow, Morgan Samuelsson, Jonathan Boutin...) haben die beiden befragt, kennt Lehmann keine alten Rivalitäten, Emotionen, Animositäten oder was auch immer. Ehrlichkeit und Vertrauen waren Basis der Zusammenarbeit für beide, Hirches Gartenhaus am See Arbeitsplatz und Rückzugsgebiet für beide.

Fünfhundert Seiten sollten es werden, maximal. Sechshundertfünfzig wurden es. Zunächst. Viel zu viel. Das Streichen und Korrigieren war nicht einfach. Haben wir wichtiges vergessen? Fehler gemacht? Etwas übersehen? Erinnerung verblasst und Erinnerung trügt. Objektivität haben die beiden Autoren im sächsischen Staatsarchiv gesucht, Statistiken gepflegt, Dokumente gelesen, Zeitzeugen befragt.

Lehmanns Kaffeetasse ist leer, Rohrbach geht ins Souterrain und Hirche freut sich auf das Spiel heute Abend. Die ersten Biertrinker betreten den Fuchsbau, es riecht nach Pommes. Draußen am Einlass stehen Zuschauer in blauen oder gelben Füchse-Trikots mit weinroten Emblemen. „Dynamo“ ist gelebte Tradition. Zeitgeschichte zum Anfassen. Es gibt sie zu kaufen. Auf Fünfhundertzwanzig Seiten, mit Dutzenden Fotos, vielen Interviews und zahllosen Erinnerungen. Beim Rausgehen fährt die Eismaschine das Eis blank. Die Cracks von heute kriegen Gelegenheit, selber Spuren zu hinterlassen. Das ist eine andere Geschichte. Dazu später. Vielleicht.

