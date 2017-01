Drei Lkws in Unfall verwickelt Als auf der A 17 bei Breitenau am Morgen ein Lkw einen anderen überholte, ging das gehörig schief.

zurück Bild 1 von 3 weiter Lkw-Unfall am Montagmorgen auf der A 17 bei Breitenau. © Marko Förster Lkw-Unfall am Montagmorgen auf der A 17 bei Breitenau.

Der Schaden wurde insgesamt auf 4 000 Euro geschätzt.

Die rechte Fahrspur in Richtung Dresden war gesperrt.

Die rechte Spur der A 17 in Richtung Dresden war am Morgen wegen eines Unfalls gesperrt. An dem waren drei Lkws beteiligt. Bei Breitenau hatte ein mit Mais in Dosen beladener ungarischer Laster einen tschechischen Lkw auf schneeglatter Fahrbahn überholt. Dabei kam der Überholende ins Schleudern und krachte in den Lkw aus Tschechien. Der Maislaster wurde aufgeschlitzt und verlor seine Ladung teilweise. Auch ein dritter Lkw wurde beschädigt, der vor den beiden Unfall-Lkws gefahren war. Verletzt wurde niemand. (mf)

zur Startseite