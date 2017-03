Drei Ladendiebe festgenommen

Radfahrer bei Unfall verletzt Bautzen. Mittwochnachmittag ist in Bautzen ein Mann bei einem Unfall verletzt worden. An der Neusalzaer Straße war eine 50-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in eine Zufahrt abgebogen. Dabei stieß der Wagen mit einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer zusammen. Der 37-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde medizinisch versorgt. Der Schaden betrug etwa 1900 Euro.

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz Arnsdorf. Feueralarm in Arnsdorf: Gegen 13 Uhr schrillten in und um Arnsdorf die Sirenen. Mieter hatten in einem Wohnhaus an Dr.-Friedrich-Wolf-Straße einen starken Brandgeruch wahrgenommen und alarmierten die Feuerwehr. Die Leitstelle in Hoyerswerda schickte die freiwilligen Feuerwehren aus Arnsdorf, Fischbach, Kleinwolmsdorf, Wallroda, Radeberg und Großröhrsdorf zum Einsatz. Beim Eintreffen der Wehren aus Arnsdorf und Fischbach konnte aber schnell wieder Entwarnung gegeben werden. Angebranntes Essen verbreitete den Geruch im Haus. Die Wohnung wurde gelüftet, die Einsatzkräfte konnten zügig in das Depot zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Zaunpfähle und Weidedraht entwendet Bischofswerda. In den vergangenen Tagen haben an der Stolpener Straße zwischen Bischofswerda und Weickersdorf Diebe etwa 80 Weidezaunpfähle sowie rund 2000 Meter Weidedraht entwendet. Die Pfähle bestanden aus verzinktem Stahl und waren etwa 120 Zentimeter lang. Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 18. und 21. März Personen oder verdächtige Fahrzeuge an der Stolpener Straße zwischen Bischofswerda und Weickersdorf beobachtet haben sowie sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon: 03591 3560, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

13-Jähriger von Auto erfasst Radeberg. Am Mittwochnachmittag kam es in Radeberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Opel Corsa die Badstraße, als aus bislang noch ungeklärter Ursache ein 13-jähriger Junge auf die Straße lief und von dem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aus Deutschland Ausgewiesener in Reisebus entdeckt Uhyst. Ein aus Deutschland ausgewiesener Pole wurde am Donnerstag gegen 1.15 Uhr in einem Reisebus an der Autobahnanschlussstelle Uhyst entdeckt. Die Bundespolizei hatte den Bus kontrolliert. In ihm saßen 45 Personen, die sich auf dem Weg von Wroclaw nach Brühl befanden. Im hinteren Bereich des Busses saß ein Reisender, der zur Abschiebung ausgeschrieben war. Der Mann hatte wegen diverser Diebstähle eine Haftstrafe in Deutschland verbüßt. Ihm wurde daraufhin von der Ausländerbehörde in Ingolstadt untersagt, sich in Deutschland aufzuhalten. Der 39-Jährige wurde nun wegen des Verdacht der unerlaubten Einreise vorläufig festgenommen, und es wurde später dafür gesorgt, dass er wieder nach Polen kommt.

Mit 1,5 Promille am Steuer Bautzen. Am Mittwochabend hat eine Autofahrerin in Salzenforst vorläufig ihren Führerschein eingebüßt. Als die Polizei die 48-Jährige auf der Handrij-Zeijler-Straße kontrollierte, stellten die Beamten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt, behielten ihren Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Vietnamesin ohne Aufenthaltsgenehmigung Pulsnitz. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen, der Landes- und Bundespolizei, kontrollierten am Mittwoch ein polnisches Auto auf der Autobahn bei Pulsnitz. Bei den vier Insassen handelte es sich um eine Reisegruppe, die sich über eine Mitfahrzentrale für diese Fahrt verabredet hatten. Für eine 24-jährige Vietnamesin war die Fahrt in Pulsnitz jedoch zu Ende. Die junge Frau konnte sich zwar mit ihrem vietnamesischen Reisepass ausweisen, für den Aufenthalt in Deutschland hatte sie jedoch keine Aufenthaltspapiere. Sie wurde aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise vorläufig festgenommen. Jetzt wird die Abschiebung nach Polen vorbereitet.

Laster zu schwer für die Straße Ohorn. In Ohorn hat die Polizei am Mittwochvormittag auf der Röderstraße das Durchfahrtverbot für Lkw über dreieinhalb Tonnen Gesamtgewicht kontrolliert. Die Polizisten stellten binnen drei Stunden sieben Verstöße fest, bei denen die Lkw schwerer als erlaubt waren. Die Fahrer hatten die deutlich sichtbar aufgestellten Verkehrsschilder nicht beachtet, um schneller zur Autobahn zu kommen. Auf die betroffenen Fernfahrer kommt ein Bußgeld von 75 Euro zu.

Poolwasserpumpe gestohlen Ottendorf-Okrilla. Diebe sind in der Nacht zu Dienstag in Ottendorf-Okrilla Unbekannte auf ein Firmengelände am Alter Dresdner Weg eingedrungen. Die Täter verschafften sich dort Zutritt zu einer Garage und entwendeten aus dieser eine Poolwasserpumpe. Den Schaden schätzte der Eigentümer auf rund 1450 Euro.