Drei Kreisteams sind weiter Die Radeberger Frauen und die Männer aus Cunewalde und vom HVH Kamenz gewinnen. Die SG Oberlichtenau und die RSV-Herren sind ausgeschieden.

Isabel Wolff darf seit ihrem 16. Geburtstag im Oktober auch schon bei den Frauen vom Radeberger SV mitspielen. Beim Pokalsieg über Marienberg II erzielte das junge Mädchen auch ein Tor. © Christian Kluge

Handball-Sachsenpokal. Eine bärenstarke erste Halbzeit bescherte den Cunewalder Handballern einen versöhnlichen Jahresausklang. Das Juniorteam vom EHV Aue wurde in der zweiten Runde um den Sachsenpokal in Löbau mit 34:29 (21:12) bezwungen. Nachdem der HV Oberlausitz in der Sachsenliga bisher unter den Erwartungen blieb, zeigte das Team von Trainer Carsten John vor allem im ersten Spielabschnitt einen deutlichen Leistungsanstieg. Vor allem Kai Vogt unterstrich seine Wichtigkeit für das Team mit einer richtig guten ersten Halbzeit.

HVO-Coach John meinte nach diesem vorweihnachtlichen Erfolg: „Ich denke, heute haben wir bewiesen, dass wir ordentlichen Handball bieten können. Allerdings hätte ich viel lieber in der Sachsenliga gegen die Erzgebirgler gewonnen. Wir nehmen den Sieg als Motivationsspritze für die kommenden schweren zwölf Endspiele im Kampf um den Ligaverbleib.“

In Löbau wurde zunächst ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Cunewalde feuerte aus allen Rohren und hinten sorgte der starke Keeper Marcel Bergner für Ruhe. Vom 4:4 setzte sich Cunewalde nach 15 Minuten bereits auf 12:6 ab. „In der Phase zwischen der zehnten und 25. Minute haben wir richtig tollen Handball gespielt – so wie ich mir das vorstelle“, freute sich John. Im zweiten Abschnitt war bei Cunewalde ein wenig die Luft raus. Nach dem 31:22 verwaltete der HVO seine Führung und zog verdient in das Viertelfinale ein. Die besten Werfer der Cunewalder waren an diesem Tag Tom Baugstatt mit acht und Kai Vogt mit sieben Treffern.

Noch deutlicher siegten die Kamenzer HVH-Männer bei der SG Zabeltitz/Großenhain. Ohne Trainer Matthias Wolf – er hat sein Amt beim Sachsenligisten auf eigenen Wunsch aufgegeben – gewannen die Lessingstädter mit 34:23. Knapp machten es die Radeberger Frauen im Gastspiel beim HSV 1956 Marienberg II. Nach einer klaren 18:8-Pausenführung stand nach der Schlusssirene ein 26:24-Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel. Erfolgreichste Radeberger Werferin war die erst 16-jährige Jasmin Eckert mit sieben Toren.

In der Kabine verlor RSV-Trainer Sebastian Hartmann nach dem Spiel gar nicht viele Worte. Er forderte seine Damen auf, nicht komplett die Köpfe hängen zu lassen, da die erste Hälfte streckenweise sehr gut gewesen war. Hartmann: „In der ersten Halbzeit haben wir nach kurzem Abtasten richtig guten Handball gespielt, die zweite war zum Vergessen. Die Fehlerquote war enorm. Letztlich zählt nur der Einzug in die nächste Pokalrunde. Nun steht noch das schwere Auswärtsspiel am Sonntag bei der dritten Mannschaft des HC Leipzig an, bevor es in die für uns recht kurze Weihnachtspause geht.“ Schon am 8. Januar ist der Radeberger SV als Spitzenreiter in der Sachsenliga wieder gefordert. Dann wartet der Tabellenzehnte HC Sachsen Neustadt-Sebnitz auf das Team aus der Bierstadt. Im Sachsenpokal geht es für das Hartmann-Team allerdings erst am zweiten Februarwochenende mit dem Viertelfinale weiter.

Die Oberlichtenauer Männer forderten den Favoriten SV Niederau im Sportkomplex Pulsnitz enorm, mussten sich aber am Ende in diesem Pokalfight mit 28:33 (14:17) geschlagen geben. Bei den Gastgebern überzeugte unter anderem Christoph Röntzsch. Trainer Ralf Moschke meinte später: „Röntzsch spielte endlich einmal das, was er kann. Er verteilte gut die Bälle auf der Mitte und war torgefährlich. Insgesamt hat mich die zweite Reihe auch überzeugt. Unser aggressives 6:0 in der Abwehr hat gut geklappt. Und Enrico König hielt uns mit seinen Paraden immer im Spiel. Vom Kampfgeist her hat alles gepasst.“ Überragender Torjäger der Oberlichtenauer war Franke, der mit elf Treffern glänzte, darunter vier verwandelte Siebenmeter.

Die Männer vom Verbandsligisten Radeberger SV verabschiedeten sich am Sonnabend mit einer 25:30-Heimniederlage in der BSZ-Sporthalle gegen den favorisierten Sachsenligisten HSG Neudorf/Döbeln aus dem Sachsenpokal. Eine Woche zuvor hatte der RSV sein Punktspiel in Waldheim nach einer dramatischen Schlussphase noch mit 33:32 gewonnen und kletterte auf Platz fünf. (fs/sma/en/ck)

