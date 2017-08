Drei Kreisteams eine Runde weiter Nur der SV Oberland Spree muss die Segel streichen. Crostwitz siegt nach Elfmeterkrimi. Auch Weixdorf und Zeißig gewinnen.

Der Ralbitzer Stefan Bensch (rechts) setzt sich in dieser Szene gegen den Gröditzer Juan Bilal durch. Am Ende siegte die Sorbenelf knapp mit 2:1. © Werner Müller

Fußball-Landespokal. Drei der vier angetretenen Teams aus dem Landkreis Bautzen habe die zweite Runde im Sachsenpokal erreicht. Die meisten Tore fielen dabei am Sonntag beim Spiel zwischen dem LSV Tauscha und der SG Crostwitz. Die Gäste führten vor 123 Zuschauern ab der 42. Minute durch ein Tor von Marko Teichmann. Doch Tauscha glich zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit aus. Allerdings stand die SG ab der 52. Minute nach einer Roten Karte nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz.

Nach einer torlosen Verlängerung setzte sich Crostwitz im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Farbenfroh verlief auch das Duell zwischen dem DJK Sokol Ralbitz/Horka und dem FV Gröditz. Schiedsrichter Tobias Weickelt verteilte fünf Gelbe, eine Gelb-Rote (DJK) und eine Rote Karte (Gröditz). Fabian Koreng (43.) und Marcel Wowtscherk (66.) trafen beim Heimerfolg für Ralbitz, René Großmann (36.) für die Gäste.

Landesklasse-Aufsteiger SV Zeißig warf den Landesklasse-Vizemeister Bad Muskau aus dem Pokal. Vor 115 Zuschauern setzte sich Zeißig nach Toren von Marc-Bruno Laser (37.), Andreas Kober (53./59.) und Tony Bach (69.) mit 4:1 durch. Das Ehrentor für die Gäste fiel erst in der 68. Minute durch Marcin Swirlik. Der SV Oberland Spree schied durch eine 1:3 (1:1)-Niederlage gegen TuS Weinböhla aus dem Pokal aus. Petr Mecir (42.) hatte für die Gastgeber ausgeglichen, nachdem Weinböhla mit 1:0 (38.) in Führung gegangen war. Die zwei Gegentreffer in der Verlängerung konnte Oberland Spree nicht mehr ausgleichen. Die SG Weixdorf erreichte durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg beim SV Gebelzig die nächste Runde. Für die Randdresdner traf Sören Becker doppelt (40./73.). Auch Felix Röthig (28.) und Linus Stanzel (49.) waren erfolgreich.

zur Startseite