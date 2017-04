Drei-Klassen-Gesellschaft beim Straßenausbau Sachsen bewertet die Wichtigkeit von Staatsstraßen neu. Für den ländlichen Raum brechen damit noch düstere Zeiten an.

„Wieder Zustände wie zu DDR-Zeiten“ – Bürgermeister Dirk Schilling. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Der Zustand der Karl-Marx-Straße in Ostrau ist eine Katastrophe. Das meint Bürgermeister Dirk Schilling (parteilos). Gern hätte er, dass die Trasse – eine Staatsstraße – zwischen dem Gasthof und der Kreuzung Bahnhofstraße saniert wird. Doch das könnte in Zukunft noch schwieriger werden, als es ohnehin schon ist. Denn der Freistaat Sachsen als Baulastträger hat die Staatsstraßen begutachtet und entsprechend ihrer Wichtigkeit in drei Kategorien einteilen lassen: S 1 Kernnetz mit hoher Bedeutung, S 2 erweitertes Kernnetz mit mittlerer Bedeutung und S 3 sonstiges Netz mit geringer Bedeutung. Die Karl-Marx-Straße fällt in Kategorie 3.

Dasselbe gelte für 56 Prozent aller mittelsächsischen Staatsstraßen. Diese Zahl nannte Ronny Hofmann. Er ist der Vorsitzende des Kreisverbands Mittelsachsen des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG). Während einer Mitgliederversammlung in dieser Woche seien die Bürgermeister des Landkreises über die aktuelle Lage informiert worden. Diese sei einfach nicht hinnehmbar, so Hofmann, Stadtoberhaupt von Lunzenau.

Auf dem Dorf aufs Auto angewiesen

Um die Wichtigkeit der Staatsstraßen herauszubekommen, habe es Verkehrszählungen gegeben. Es sei deshalb wenig verwunderlich, dass die Staatsstraßen in den Großstädten und deren Peripherie der höchsten Kategorie zugewiesen wurden. Der SSG hält die Denkweise der Landesregierung für falsch. „In fast jedem Ort in Mittelsachsen gibt es noch mindestens eine Staatsstraße. Sie sind wichtige Verbindungsstraßen. Im ländlichen Raum sind die Bürger eher auf ein Auto angewiesen als in der Großstadt. Deshalb ist es wichtig, dass die Straßen in einem guten Zustand sind“, sagt Ronny Hofmann.

Doch mit abnehmender Wichtigkeit auf dem Papier sinke die Chance auf eine Sanierung. „Über die Hälfte dieser als S 3 eingestuften Staatsstraßen sind dringend sanierungsbedürftig – und nun offenbar ohne jegliche Perspektive der Verbesserung des sehr schlechten Zustandes“, ergänzt er. Die Konsequenz einer S 3-Einstufung: „Es wird nicht sehr viel mehr gemacht, als Schilder als Warnhinweise für Straßenschäden aufzustellen“, erklärt er.

Für ihn und seine Amtskollegen gebe es bei der ganzen Angelegenheit einen großen Widerspruch. „Auf der einen Seite bekennt man sich zum ländlichen Raum, auf der anderen wird er auf diese Weise aber wieder abgehängt. Die Straßen sind die Lebensadern in den Orten und ein Thema, das die Bürger bewegt“, sagt Ronny Hofmann. Die SSG-Vertreter können und wollen sich nicht damit zufrieden geben, dass die Staatsstraßen lediglich erhalten, nicht aber saniert werden.

Dirk Schilling, ebenfalls SSG-Vorstandsmitglied, befürchtet, dass, sollte sich an dieser Einstellung der Landesregierung nichts ändern, über kurz oder lang wieder Zustände wie zu DDR-Zeiten herrschen könnten. Das gelte es, zu verhindern. Die Bürgermeister fordern den Freistaat deshalb dazu auf, „auch dieses S 3-Straßennetz in Sanierungsprogramme aufzunehmen. Den Kopf vor dem Zerfall der Staatsstraßen in den Sand zu stecken, geht nun nicht mehr“, sagt Ronny Hofmann.

Marco Henkel, Referent im Verkehrsministerium des Freistaates, erklärt am Freitag auf DA-Nachfrage: „Es ist ein Irrglaube, dass im S 3-Netz keine Sanierungen mehr erfolgen sollen. Die Verkehrssicherungspflicht verbleibt trotzdem beim Baulastträger der Straße. Sanierungen werden sich jedoch am tatsächlichen Ausbaubedarf und der tatsächlichen Verkehrsbedeutung orientieren und in der Regel im Bestand erfolgen.“ Die Ausbau- und Erhaltungsstrategie befinde sich derzeit in Abstimmung mit den Landkreisen. „Sie soll Ende des Jahres eingeführt werden“, so Marco Henkel.

zur Startseite