Drei Kinder verletzt Unfall an der B101-Kreuzung in Krögis. An zwei Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Drei verletzte Kinder bei einem Unfall in Krögis. © Symbolfoto/dpa

Am Samstagnachmittag sind gegen 14.40 Uhr bei einem Unfall auf der B 101 drei Kinder (10/10/12) verletzt worden. Ein VW (Fahrerin 43) befuhr die Kreisstraße 8056 aus Richtung Barnitz kommend und wollte die B 101 in Richtung Krögis überqueren. Dabei stieß die 43-Jährige mit einem Ford (Fahrer 36) zusammen. Bei der Kollision erlitten die drei Kinder im VW leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

An dieser Kreuzung kommt es immer wieder zu Unfällen.

