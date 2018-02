Drei Kfz-Diebstähle scheitern in Olbersdorf Die Täter brachen jeweils das Schloss auf und kamen dann nicht weiter. Auch in Seifhennersdorf waren Einbrecher aktiv.

Symbolbild. © dpa

Region. Die Polizei hat drei versuchte Fahrzeugdiebstähle in Olbersdorf gemeldet. Alle drei Fälle trugen sich in der Nacht zum Donnerstag zu, betroffen waren ausschließlich Volkswagen. Und in allen Fällen hielten die Technik – entweder die installierte Lenkradkralle oder die Fahrzeugelektronik – dem versuchten Diebstahl stand.

Betroffen waren zwei VW T 4 an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Auch auf einen Golf, der an der Clara-Zetkin-Straße geparkt war, hatten es die unbekannten Täter abgesehen. Hier ließen sie eine Brille und das Bedienteil im Wert von insgesamt 380 Euro mitgehen, wenn sie schon das Auto nicht vom Fleck bekamen. Der bei den Autoaufbrüchen entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 450 Euro.

Einbrecher waren auch in Seifhennersdorf unterwegs. Aus zwei Garagen an der Gründelstraße verschwanden nach Polizeiangaben ein Kompletträdersatz und ein Herrenrad. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden betrug etwa 100 Euro. (szo)

zur Startseite