Drei Kandidaten zur OB-Wahl in Pirna Die Anmeldefrist ist vorbei. Zwei Unabhängige und eine CDU- Bewerberin stellen sich der Wahl – und vorher den Fragen der SZ.

Die Liste möglicher Kandidaten zur Pirnaer Oberbürgermeister-Wahl am 15. Januar ist geschlossen. Am Dienstagnachmittag tagte der Gemeinde-Wahlausschuss, er bestätigte nach Auskunft der Stadtverwaltung die bisher bekannten drei Kandidaten. Auf den Wahlzetteln werden demnach Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos), die Unternehmerin Ina Hütter (CDU) und Tischlermeister Tim Lochner (parteilos) stehen. Wie zu jeder Wahl erhalten alle Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung. Der Versand dieser Benachrichtigungen soll bis zum 24. Dezember abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Gegensatz zu vorangegangenen Wahlen gibt es allerdings keine Karte mehr, sondern einen Wahlbenachrichtigungsbrief, auf dem der Text „Amtliche Wahlbenachrichtigung“ aufgedruckt ist. Darin findet sich auch der Antrag auf einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen. Wer sich für die Briefwahl entscheidet, kann diese ab 27. Dezember online beantragen oder jederzeit schriftlich. Zudem kann die Briefwahl ab dem 2. Januar 2017 persönlich im Rathaus erledigt werden.

In der kommenden Woche wird die SZ allen drei Kandidaten in Form ausführlicher Interviews auf den Zahn fühlen. Wer sich einen persönlichen Eindruck von Ina Hütter, Klaus-Peter Hanke und Tim Lochner machen möchte, sollte sich den 4. Januar im Kalender vormerken. Dann diskutieren die drei Kandidaten ab 18.30 Uhr beim großen SZ-Wahlforum in der Kleinkunstbühne Q 24.

