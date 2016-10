Drei Kandidaten für Berlin

Zwei erwartbare Kandidaten und eine Überraschung: bislang gibt es drei Bewerber, die für die Dresdner SPD in den Bundestag einziehen wollen. Um die zwei Wahlkreise bewerben sich nach SZ-Informationen der Parteivorsitzende Richard Kaniewski und der Fraktionschef Christian Avenarius. Für eine Überraschung sorgt die Bewerbung von Karin Luttmann. Die 36-jährige Erwachsenenbildnerin ist Mitglied im Vorstand der Sächsischen SPD und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Dresden. „Ich will in Berlin eine Kämpferin für die wirtschaftlich Schwächeren sein, für eine Umverteilung von oben nach unten und für den Schutz derer, denen die neue Arbeitswelt viel Flexibilität abverlangt“, sagte sie.

Kaniewski bewirbt sich um die Kandidatur für den Wahlkreis 160, Avenarius und Luttmann werden in einer Kampfkandidatur für den Wahlkreis 159 gegeneinander antreten. Auf einer Konferenz am 21. Januar werden die Mitglieder entscheiden, wen sie nominieren. Bis dahin können sich noch weitere Bewerber melden. (SZ/jv)

