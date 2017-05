Drei Jubiläen in einem Jahr Der neue Vereinsvorsitzende des Pferdebahnvereins hat viel zu tun. Doch die Aufgaben sind beneidenswert: Es gilt zu feiern.

Die Döbelner Pferdebahn startete am Sonnabend in die Saison. © Dietmar Thomas

Neugierig steigt die sechsjährige Hündin Paula, eine Große Münsterländerin, in den Waggon der Döbelner Pferdebahn. Nicht nur für sie ist es das erste Mal, dass sie dort mitfährt. Auch André, Kerstin und Peter Schlömann, ihre Familie, sind gespannt.

Am Sonnabend finden die ersten regulären Fahrten der Saison statt. Hauptverantwortlicher ist erstmalig Jörg Lippert. Im April hat er den Posten von Uwe Hitzschke als Vorsitzender des Traditionsvereins Döbelner Pferdebahn übernommen. Hitzschke war seit der Gründung des Vereins 2002 Vorstandschef. „Aus Altersgründen ist er jetzt zurückgetreten. Wir sind ihm dankbar für all die Energie, die er in die Pferdebahn investiert hat“, so Lippert.

Der bisherige Stellvertreter Hitzschkes blickt zuversichtlich in das kommende Jahr. „Wir sind bis Juli ausgebucht, das ist deutlich besser als letztes Jahr.“ Pro Jahr nutzen etwa 2 000 Fahrgäste die Pferdebahn. 2016 wurden jedoch mehrere Buchungen kurzfristig abgesagt.

Neben dem normalen Fahrbetrieb, der von Mai bis Oktober läuft, stehen dieses Jahr drei Jubiläen an: „Wir haben den Fahrbetrieb vor zehn Jahren aufgenommen, unser Verein besteht seit 15 Jahren, und die Döbelner Pferdebahn wurde vor 125 Jahren gegründet“, zählt Lippert auf. Wie die Jubiläen begangen werden sollen, steht allerdings noch nicht fest. Am Sonnabend helfen etwa zwölf ehrenamtliche Vereinsmitglieder, die Pferdebahn sicher durch das Gewusel des Autofrühlings zu führen. Lippert: „Ohne sie würde gar nichts funktionieren. Ich bin ihnen sehr dankbar.“ Auch Familie Schlömann ist begeistert von der Pferdebahntour: Die Leipziger schwärmen in höchsten Tönen. „Es war wirklich sehr schön. Vor allem, dass Paula mitkommen durfte“, meint André Schlömann.

