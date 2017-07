Drei Jahre in der Erfolgsspur Als es „brannte“ ist Klaus Krzemyk als Trainer beim SV Medizin Hochweitzschen eingestiegen. Mit Erfolg.

Klaus Krzemyk ist als Trainer mit dem SV Medizin Hochweitzschen zweimal Vizemeister der Kreisliga A geworden, bevor in der vergangenen Saison mit dem Titel der ganz große Wurf gelang. © Dietmar Thomas

Der 10. Juni 2017 geht in die Geschichte des SV Medizin Hochweitzschen ein. Erstmals in seiner Geschichte gewinnt der Verein einen Titel. Vorfristig, einen Spieltag vor Saisonende bejubeln Vorstand, Fans, Spieler und Trainer nach einem Auswärtssieg auf dem Sportplatz in Zschadraß die Meisterschaft in der Kreisliga A. Einer der Väter des Erfolges ist Trainer Klaus Krzemyk, der das Ruder in Westewitz seit drei Jahren in der Hand hält. Aus diesem Grund ist der Leisniger beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

Nach Westewitz ist der 54-Jährige vor drei Jahren gekommen. Axel Klingner, mit dem Krzemyk bereits im A-Jugend-Bereich eine Spielgemeinschaft zwischen dem VfB Leisnig und dem SV Medizin Hochweitzschen betreute, hatte nachgefragt. „Eigentlich hatte ich mich zur Ruhe gesetzt, doch Axel hatte schon jahrelang versucht, mich zu überzeugen“, sagt Krzemyk und fügt an: „Es war das Entgegenkommen nach einem Hilferuf. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt.“ Auf ihn zugekommen ist dann eine Truppe, die im Jahr zuvor Neunter war und bereits ein Jahr später um den Kreismeistertitel mitspielte. Eine Niederlage gegen den Roßweiner SV verhinderte damals den Titel und auch im Vorjahr wurden die Westewitzer hinter dem SV Ostrau 90 Vizemeister. In der vergangenen Saison wurde dann der große Medizin-Traum war und das Trainergespann Klaus Krzemyk und Axel Klingner seither praktisch auf Händen getragen.

Klaus Krzemyk selbst hat immer in Leisnig Fußball gespielt. In der B-Jugend begann er, war dann im A-Jugend- und später im Männerbereich aktiv. Zunächst als Stürmer und am Ende in der Abwehr. So spielte er unter anderem in der Bezirksklasse, um dann auch parallel als Trainer anzufangen. „Bei Altenburger Richard, das war mein Lehrmeister“, sagt Krzemyk, der bis 2008 im Nachwuchs arbeitete und dann nochmals mit Peter Bamburski die Leisniger Männermannschaft trainierte. Nach zwei Jahren Pause kam dann die Anfrage aus Westewitz. „Ich hätte das sicher auch in Leisnig gemacht, aber berufsbedingt wollte ich eigentlich gar nichts mehr machen. Und auch Westewitz sollte nur ein Jahr sein, aber wie das so geht...“, sagt der Diplombetriebswirt und fügt an: „Es ist schon einmalig, was sich in Westewitz entwickelt hat, und das ist für die gesamte Region ein Aufschwung. Es macht schon stolz und es macht auch mit den Kerlen Spaß. Das gesamte Umfeld passt, vom Vorstand bis zum Trainerteam. Und wenn man sieht, dass die Truppe mit 100 Mann zum Auswärtsspiel fährt – das musst du erst mal suchen im Kreis.“

Entsprechend verschwendet Klaus Krzemyk zurzeit keinen Gedanken ans Aufhören, weiß aber, dass der Fußball bei ihm aufgrund der beruflichen Anspannung nicht auf die Ewigkeit ausgelegt sein wird. In der kommenden Saison aber schon, denn da hat sich das Trainergespann auf die Fahnen geschrieben, sich wieder unter den ersten Drei zu etablieren. Und was dann passiert, würde die Zukunft zeigen.

