Aus dem Gerichtssaal Drei Jahre Gefängnis für Opel-Räuber Eine Irrfahrt durch den Süden der Republik endete im Gefängnis. Strafmindernde Gründe erkannte der Richter nicht an.

Eine Droge habe ihn zu seinen Taten veranlasst, so der Angeklagte Felix H. Ihm sei bei seiner Ankunft in Dresden etwas als Gras verkauft worden, was eine ihm unbekannte Wirkung gehabt habe. Nur so könne er sich erklären, warum er eine Frau aus dem Auto zerrte und mit dem weißen Opel eine Fahrt über mehrere Hundert Kilometer antrat. Im Allgäu stahl er einer alten Dame die Handtasche und wurde gefasst, nachdem er tankte, ohne zu zahlen. Der Angeklagte beschrieb diese Fahrt am letzten Verhandlungstag als Trip im doppelten Sinne, sein Verstand sei ausgeschaltet gewesen. Er habe erst nach mehr als zwei Tagen bemerkt, was er tat.

Richter Christian Linhardt sah in seinem Urteil am Montag die Drogengeschichte jedoch als Ausrede an. Ein Gutachter sollte feststellen, ob beim Angeklagten möglicherweise eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund von Drogenkonsum bestand. Dieser gab jedoch an, dass ihm kein Fall bekannt sei, in dem eine Droge gleichzeitig wie von H. beschrieben dämpfend wirkte und der Konsument zu so zielgerichteten Handlungen fähig sei wie der Angeklagte. Linhardt folgte dieser Argumentation und verurteilte den Angeklagten wegen Raub, Diebstahl und Betrug zu insgesamt drei Jahren Haft. Dem Angeklagten hielt er zugute, dass dieser geständig war und sich für seine Taten entschuldigte.

Richter Linhardt sprach davon, H. sei „Desperado-mäßig“ durch das Land gezogen. Als er die Frau aus dem Auto zerrte, sei er in ihre Privatsphäre eingedrungen. Er ist außerdem vorbestraft, häufig wegen Erschleichens von Leistungen, aber auch wegen eines Drogendelikts und weil er einen Bahnmitarbeiter bedroht und beleidigt haben soll. Verteidiger Robert Zukowski hatte für ein deutlich milderes Urteil von unter zwei Jahren Haft plädiert, die auf Bewährung ausgesetzt werden sollten. Sein Mandant verdiene eine zweite Chance, die Zeit in Untersuchungshaft habe ihn bereits beeindruckt und genüge als Warnung. Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen fünf Jahre Haft. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

