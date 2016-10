Drei Hoteleinbrüche in einer Nacht Die Diebe hatten es offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Aber auch ein Skoda verschwand von der Straße.

© Symbolbild/Thorsten Eckert

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in drei Hotels in Oberbärenburg, Geising sowie Neuhermsdorf ein. Die Täter hebelten jeweils Fenster oder Türen auf und durchsuchten die Rezeptionsbereiche. In allen Fällen hatten es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Zudem stahlen sie in einem Fall Zigaretten. Abschließende Angaben zum Wert des Diebesgutes sowie zum Sachschaden liegen nach Aussage der Polizei noch nicht vor.

Kein Geld, dafür einen Pkw entwendeten am Sonntag unbekannte Täter von der Straße Ottomühle in Rosenthal. Der Wert des neun Jahre alten grauen Skoda Octavia wurde mit 5 000 Euro beziffert. (SZ)

