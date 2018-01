Drei Heimspiele – drei Siege Cunewalde/Sohland gewinnt erstmals ein Derby gegen Görlitz. Auch Kamenz und die Frauen aus Bischofswerda feiern Erfolge.

Handball-Sachsenliga. Nach einer überragenden Leistung von Torjäger Michal Naimann, der 16 Treffer erzielte, hat die SG HVO Cunewalde/Sohland erstmals ein Spiel gegen den SV Koweg Görlitz gewonnen. Das Derby in der Bautzener Schützenplatzhalle begeisterte am Sonntag erneut die Massen. Knapp 500 Zuschauer sorgen für eine überragende Atmosphäre und feierten am Ende den 29:27 (14:11)- Erfolg der Gastgeber.

Jubel auch bei den Männern vom HVH Kamenz, die die SG Leipzig/Zwenkau mit 31:22 besiegten. Die Lessingstädter stehen nun mit 11:15 Punkten auf Platz sechs. Das Frauenteam vom VfB 1999 Bischofswerda verbesserte sich durch den 29:25-Heimerfolg über den HC Glauchau/Meerane ebenfalls auf Tabellenplatz sechs. Die Schiebockerinnen haben derzeit 14:14 Zähler auf dem Konto.

Zurück zum Derby in der Bautzener Schützenplatzhalle. Während Cunewalde mit dem Rücken zur Wand stand, wollten die Neißestädter unbedingt gewinnen, um in der Tabelle weiter um Platz eins zu kämpfen. Allein die erste Szene im Spiel offenbarte ein wenig die Stoßrichtung der Begegnung, denn die angreifenden Neißestädter wurden von der aggressiven und beweglichen HVO-Abwehr gestellt. Im Angriff war das SG-Team überaus spielgefällig und zeigte ungeahnte Stärken.

Der Cunewalder Trainer Carsten John meinte nach dem Abpfiff: „Selten zuvor haben wir so ansehnlich und effektiv gespielt. Ob über den Rückraum oder unseren Kreisläufer – wir haben immer wieder für große Gefahr sorgen können.“ Ein großer Pluspunkt war auch Alexander Anys im Cunewalder Tor, der sehr viele Bälle der Görlitzer entschärfte. Beim 12:8 konnten die Oberlausitzer die erste deutlichere Führung verzeichnen. Zur Halbzeit führte der HVO mit 14:11. Begleitet von einem jungen Trompeter gaben die Cunewalder nicht nur von den Rängen den Takt an.

Trainer John mahnte seine Männer in der Pause, an die Leistung des ersten Abschnittes anzuknüpfen. Und das klappte! „Was meine Jungs dann bis zur 50. Minute abgeliefert haben, war einfach überragend“, freute sich der Coach. „Angetrieben von unseren Michal Naimann und dem überragenden Keeper Alexander Anys haben wir Tor um Tor vorgelegt.“ Beim 26:18 war der HVO auf der Siegerstraße und die Zuschauer auf Wolke sieben.

Die Schlussphase geht an Görlitz

„Ich habe meine Spieler gewarnt und auf die Historie hingewiesen. Leider wurde es dann noch mal enger als gewünscht“, sagte der Cunewalder Trainer nach dem Abpfiff. Denn in den letzten Minuten entdeckten die Görlitzer ihren Biss und ihre Leidenschaft. Und sie wurden angetrieben von ihren mitgereisten Zuschauern. Beim 28:26 eine Minute vor Schluss schien die Partie sogar zu kippen. Am Ende war es der überragende Naimann, der mit seinem 16. Treffer die Entscheidung herbeiführte.

„Einfach unglaublich“, freute sich auch Co-Trainer Florian Sieber. „Im zwölften Spiel der erste Sieg über die Neißestädter. Die Punkte sind Gold wert im Kampf um den Klassenerhalt. Zudem war es eine tolle Werbung für den Handball. Diese Stimmung sucht ihresgleichen.“ Nun beginnt beim HVO die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Döbeln am 3. Februar. (ck/fs)

