Drei Hauptstraßen in einer Gemeinde Straßennamen, die mehrfach vorkommen, werden nach Zusammenschlüssen oft geändert. Großharthau macht es anders.

In der Gemeinde Großharthau gibt es auf weiterhin mehrere Hauptstraßen. © Symbolfoto: Katja Frohberg

Anwohner der Bühlauer Hauptstraße behalten ihre Adresse. Ebenso die Leute, die in Schmiedefeld und Seeligstadt an der Hauptstraße wohnen. Darauf hat sich der Gemeinderat in Großharthau verständigt. Bürgermeister Jens Krauße (SPD): „Das Landratsamt hatte uns nahegelegt, mehrfach vergebene Straßennamen im Gemeindegebiet zu ändern, damit es keine Verwechslungen gibt.“ Die Gemeinde sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Jens Krauße nennt dafür zwei Gründe. Zum einen sind Straßennamensänderungen für die Bürger mit hohem Aufwand verbunden, weil sie alle ihre Dokumente – vom Führerschein bis zu den Versicherungsunterlangen – ändern lassen müssen. Zum anderen verständigte sich die Gemeinde bereits vor Jahren mit der Post, wie Verwechslungen zwischen den Ortsteilen ausgeschlossen werden können. Alle vier Dörfer der Gemeinde haben zwar die gemeinsame Postleitzahl 01909. Doch exakt heißt es zum Beispiel Großharthau-Bühlau oder Großharthau-Schmiedefeld. Jens Krauße: „Das hat sich eingebürgert, und es funktioniert.“

Anderswo wurden nach Gemeindezusammenschlüssen und -beitritten mehrfach vergebene Straßennamen geändert, so in Bischofswerda und Schmölln-Putzkau. Eine Hauptstraße gibt es in Bischofswerda nur noch im Ortsteil Schönbrunn. In allen anderen Dörfern, die zur Stadt kamen, wurde die Hauptstraße nach dem Namen des jeweiligen Ortes umbenannt. In Putzkau wurde aus der Dorfstraße die Straße An der Wesenitz, weil es auch in Schmölln eine Dorfstraße gibt. (SZ)

