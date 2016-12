Drei Haselnüsse für Dynamo Stürmer Stefan Kutschke, die Mannschaft und Betreuer waren zu Besuch in der Moritzburger Aschenbrödel-Schau.

Dynamo-Kicker Stefan Kutschke und seine Freundin Marie am Montagnachmittag in der Moritzburger Aschenbrödel-Ausstellung. Die Dynamos unternahmen vor ihrer Weihnachtsfeier in Dresden einen Abstecher in die gefragte Schau. © Norbert Millauer

So viele gut aussehende und fitte junge Männer und zu wenige Aschenbrödel. Macht nichts. Haselnüsse zum Wünschen gab es zumindest reichlich.

Bilder vom Besuch der Dynamo-Kicker in der Schau zurück weiter









Am Montagnachmittag staunten einige Moritzburger nicht schlecht, als der Bus der Dynamo-Kicker auf dem Schlossparkplatz stoppte und all die Idole der Ostsachsen ausstiegen. Nicht in schwarz-gelb, sondern im feinen Zivil. Sportdirektor Ralf Minge: „Die Idee, die Aschenbrödel-Ausstellung in Moritzburg anzuschauen, hatten wir gemeinsam mit Schlösserchef Christian Striefler schon länger vor unserer Weihnachtsfeier.“ Und Schlossherrin Ingrid Möbius empfing die feschen Kicker dann auch gerne, obwohl montags üblicherweise geschlossen ist.

Einer hatte sogar sein Aschenbrödel dabei. Stefan Kutschke, der 1,94-Meter-Mann, der die Dresdner zusammen mit Pascal Testroet das Team weit nach oben in der Tabelle schießen soll. Kutschke, ein waschechter Dresdner aus Johannstadt, hatte seine Marie, auch aus Dresden, mitgebracht. Keine Frage, dass die beiden am verlorenen Aschenbrödel-Schuh auf der Schlosstreppe mal reiben mussten. Und sich vielsagend in die Augen schauten, als die Schlosschefin dafür warb, dass in Moritzburg auch fein geheiratet werden könnte.

Die beiden ließen die Antwort noch offen. Aber mit den Haselnüssen hatte es der langaufgeschossene Kicker schon, der sich erinnert, dass er zuletzt in der Schulzeit auf dem Schloss in Moritzburg war.

Die Dynamos hatten Glück mit ihrem Besuch. Am Wochenende waren wieder 6 000 Besucher in die Kultausstellung gekommen. Das geht fast nie ohne Anstehen ab, sagt Sachsens Schlösserchef Christian Striefler und freut sich über den Zuspruch.

Bei der Frage von Gästeführerin Roswitha Höntzsch, wer denn von den jungen Burschen den Film schon gesehen hat, gingen nur wenige Arme nach oben – der von Nils Teixeira zum Beispiel.

„Ich schaue ihn mir jedes Jahr an“, sagt Marie, während ihr Freund Stefan Kutschke am Rad dreht, welches in der Ausstellung die Haselnüsse auswirft. Drei Wünsche? Gesund bleiben, sagt der Stürmer. Er hatte bislang Glück, trotz seines gesund-robusten Einsatzes vor dem Tor. „Der zweite Wunsch, der mit dem Aschenbrödel finden, ist schon erfüllt“, sagt er, lacht und nimmt Marie in den Arm.

Und die dritte Haselnuss? Es geht treppauf im Schloss. Rein in den Märchenwald und rein in die Filmgeschichte aus Barrandov, Babelsberg und Moritzburg. Einer der Dynamos darf das Prinzenkleid überziehen. Alles lacht und klatscht dann. Und mittlerweile lauschen auch die von der Mannschaft, die die Aschenbrödel-Geschichte noch gar nicht kannten.

Dynamos Sportchef Ralf Minge hat seine Frau Cornelia und seine Enkel Mara und Mateo dabei und freut sich besonders über den jüngsten Spross. Der hat am Wochenende beim Kinderhallenturnier 13-mal den Ball ins Tor bugsiert, so der Opa stolz.

Mateo hielt allerdings noch nicht so viel von Aschenbrödel. Er wollte schnell zur Weihnachtsfeier, die nach dem Schlossbesuch im Dresdner Schillergarten auf dem Programm stand. Dort sollte es nämlich Geschenke für die Kinder geben.

Und Dynamo-Geschenke? Die müssen sich die Kicker vorerst selber basteln. Am kommenden Sonntag gegen Bielefeld ist die nächste Chance, bevor es dann richtig Weihnachten werden soll für die Dresdner Fußballer.

Bleibt die dritte Haselnuss und der Wunsch von Stefan Kutschke. Unter die ersten drei, in die Aufstiegsränge? In jedem Spiel jetzt einmal einnetzen? In Dresden bleiben, statt als Ausgeliehener zurück nach Nürnberg? Zumindest die letzte Frage beantwortet der Stürmer klar: „In Dresden würde ich schon gern bleiben. Dresdner Christstollen schmeckt noch besser als Nürnberger Lebkuchen.“

zur Startseite