Leichtathletik Drei Harthaer in Bremen Florian Schmidt, Dennis Seeger und Paul Schlenker sind bei den U16-Meisterschaften gestartet.

Wurde mit persönlicher Bestleistung Fünfter im Kugelstoß der AK M15: Florian Schmidt. © Ralf Görlitz

Bei den Deutschen U16-Meisterschaften am Sonntag in Bremen waren mit Florian Schmidt im Kugelstoß und Dennis Seeger im Speerwurf zwei aktuelle Leichtathleten des LSV 99 Hartha und ein ehemaliger Sportler des Vereins am Start.

Florian Schmidt, der aber bereits beim LAC Erdgas Chemnitz trainiert, zeigte sich prima in Form und stieß mit der 4-Kilo-Kugel 16,36 Meter. Das bedeutete für ihn persönliche Bestleistung und Meisterschaftsplatz fünf. Nicht ganz so rund lief es bei Dennis Seeger, der im Speerwurf mit einem Speer des Veranstalters mit 49,57 m rund sechs Meter unter seiner Bestleistung blieb und Achter wurde. Trainer Ulf Seeger: „Es war der erste Start bei einer Deutschen Meisterschaft, daraus müssen wir lernen.“

Paul Schlenker, seit einem Jahr in Chemnitz beim LAC Erdgas trainierend, wurde in der gleichen Konkurrenz mit 44,23 m Zehnter. (DA/dwe)

zur Startseite