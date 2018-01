Drei Häuser, ein Anschluss Mit der richtigen Technik sollen die Energiekosten im neuen Sportkomplex niedrig bleiben. Doch es gibt einen Haken.

Gröditz. Wie an einer Perlenschnur werden das Vereinsheim des TSV Blau-Weiß Gröditz, das Sportlerheim und die neue Sporthalle am Eichenhain aufgereiht stehen, wenn der Hallenneubau voraussichtlich Ende 2019 steht. Um die Energiekosten aller drei Gebäude so gering wie möglich zu halten, sollen die in Zukunft haustechnisch verbunden werden. Wie das am besten funktionieren kann, lässt die Stadt gerade bei den Planungen für die neue Sporthalle von Fachingenieuren untersuchen. Welcher Energieträger zum Einsatz kommt, ist derzeit noch offen. Fest steht lediglich, dass die Haustechnik der neuen Sporthalle modular sein soll, damit in Zukunft auch die Anlagen der zwei Vereinsgebäude mit drangehangen werden können. Davon versprechen sich die Planer eine effizientere Energieausnutzung – und langfristig gesehen sinkende Betriebskosten.

Die Sache hat allerdings einen gewissen Haken: Da die Vereinsgebäude mit Fördermitteln saniert beziehungsweise gebaut wurden und die einer mehrjährigen Zweckbindungsfrist unterliegen, wird der energetische Zusammenschluss wohl erst in einigen Jahren kommen. (SZ/ewe)

