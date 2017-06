Drei Grundstücke des Baugebiets versteigert Ein Drittel der 18 Parzellen kam unter den Hammer. Für weitere gibt es einen späteren Termin.

Eine insgesamt 11 800 Quadratmeter große Fläche in Klingenberg, aufgeteilt in 18 Parzellen, stand am Mittwoch vor dem Amtsgericht Dresden zur Versteigerung. Drei Grundstücke kamen unter den Hammer, wie Birgit Keeve vom Amtsgericht Dresden auf SZ-Nachfrage sagt. „Für die restlichen wird es einen neuen Termin geben.“ Bei den insgesamt 18 Grundstücken handelte es sich überwiegend um einzelne Bauplätze, denn das Gebiet zwischen Siedlungsweg und der Straße des Friedens wurde in den 1990er-Jahren von einem privaten Investor als Baugebiet geplant. Aber nicht alle Grundstücke sind erschlossen. Das heißt, die einzelnen Parzellen sind etwa in unterschiedlichem Umfang an Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen wie Trinkwasser, Strom, Gas und Abwasser. Außerdem stimmt der Bebauungsplan aus dem Jahr 1994 nicht mehr mit der Flurstücksaufteilung überein, weshalb die baurechtlichen Voraussetzungen erst neu geschaffen werden müssten.

Die unbebaute Fläche ist mittlerweile verwildert und hat sich zum Biotop mit Wald entwickelt. (SZ/aeh)

