Inline-Speedskating Drei Großenhainer in EM-Startlöchern Im portugiesischen Lagos beginnen am Freitag die Rennen. Mit durchaus guten Aussichten auf Edelmetall für den GRV.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Montag war Abflug für die Deutsche Nationalmannschaft der Aktiven und Junioren im Speedskating. Das Reiseziel: Lagos in Portugal. Dort beginnen am Sonnabend die Europameisterschaften auf Bahn und Straße.

Mit dabei sind auch drei Sportler des Großenhainer Rollsportvereins. Elisabeth Baier wird die deutschen Farben bei den A-Junioren vertreten. Melina Scheffler und Franz Pottrich haben sich für die Wettbewerbe der B-Junioren qualifiziert.

GRV-Vereinschefin Ute Enger und die Großenhainer Rollsportfamilie drücken den Röderstädtern natürlich die Daumen. „Ich bin sehr gespannt“, so Ute Enger. Denn auch, wenn nicht offen spekuliert wird, es bestehen durchaus Chancen auf Edelmetall. Elisabeth Baier, die seit dieser Saison Eisschnellläuferin in Erfurt ist, errang im vergangenen Jahr drei EM-Goldmedaillen und zählt damit natürlich insgeheim zu den Favoriten. Für Melina Scheffler und Franz Pottrich ist es die erste EM. Beide haben allerdings bei den Europacup-Rennen in dieser Saison bereits einige Spitzenplätze belegt. In Lagos wird auch ihr Heimtrainer Jörg Rannacher die Wettkämpfe begleiten.

Am Sonnabend findet die Eröffnung statt, tags darauf beginnt die EM mit den 300-Meter-Sprintrennen. Auf welchen Strecken das Großenhainer Trio eingesetzt wird, entscheiden die Bundestrainer. Zunächst werden die Titelträger auf der Bahn, ab Donnerstag auf dem Straßenkurs ermittelt.

Dass gleich drei Großenhainer in diesem Jahr die EM-Nominierung durch die Bundestrainer erhielten, ist für den Verein ein riesiger Erfolg. Nur einmal gab es eine größere Großenhainer EM-Delegation. Im Jahr 2005 vertrat ein Quartett die Röderstadt. Luise Finsterbusch, Josephin Hönicke, Lisa Kaluzni und Sebastian Pohl. Vier Medaillen waren damals in Italien die Ausbeute.

