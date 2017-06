Drei große Feuerwerke zum Görlitzer Flugplatzfest Die Airlebnistage an diesem Wochenende kombinieren Fliegerei und Flammen. Für einige Gäste sogar kostenlos.

So wie hier bei den Pyro Masters im Jahr 2009 sind am Sonnabend auf dem Görlitzer Flugplatz wieder hochkarätige Großfeuerwerke zu erleben. © Archivfoto: Nikolai Schmidt

Görlitz. Alles anders auf dem Görlitzer Flugplatz: Statt wie üblich am zweiten Septemberwochenende finden die Airlebnistage als großer Jahreshöhepunkt schon an diesem Wochenende statt. Doch der Grund ist ein erfreulicher: Die Airlebnistage haben Zuwachs aus Altenburg bekommen. Dort hat die GbR „Flugplatz in Flammen“ ihren Sitz. Sie hat ihr Konzept in der Heimat so erfolgreich umgesetzt, dass sie nun erstmals auch in Görlitz dabei sein darf. „Allerdings sind wir im September ausgebucht“, sagt Katrin Beyer-Schwarz von der GbR. So begann die Suche nach einem passenden Termin – und der wurde dieses Wochenende gefunden.

Das Spektakel „Flugplatz in Flammen“ startet am Sonnabend bereits um 15 Uhr. Am Nachmittag und frühen Abend ist ein buntes Programm für Kinder geplant. Für Erwachsene wird es ab 21.45 Uhr so richtig spannend. Dann nämlich gibt es einen Showsprung mit Bengalen der Paracomets zu erleben. „Die springen mit Fallschirmen und bengalischen Lichtern aus einem Flugzeug“, sagt Katrin Beyer-Schwarz: „Das sind quasi beleuchtete Fallschirmspringer.“ Danach steht um 22 Uhr eine Flammenshow auf dem Programm – mit Jonglage, Feuerspucken und allem, was dazugehört.

Anschließend sind für 22.15, 22.30 und 23 Uhr drei Feuerwerke mit Musik von Teams aus Finnland, Tschechien und Polen geplant – und zwischendrin, um 22.45 Uhr, eine Lasershow der Potsdamer Feuerwerker mit Leinwand auf der Bühne, aber auch ins Freie. Die drei Feuerwerksteams konkurrieren um die Publikumsgunst. Wer den lautesten Applaus bekommt, gewinnt – und wird nächstes Jahr wieder eingeladen. „Wenn es diesmal nämlich gut läuft, wollen wir 2018 auf jeden Fall wiederkommen“, so Katrin Beyer-Schwarz. Der Eintritt kostet zwischen 15 Uhr und Mitternacht 15 Euro. „Kinder bis 12 Jahre haben aber freien Eintritt“, sagt sie. Wer älter ist, bekommt einen Stempel und darf damit zwischendurch raus und später wieder rein.

Alle anderen Teile der Airlebnistage sind für Besucher kostenlos. „Wir beginnen am Sonnabend, ab 13 Uhr, und am Sonntag, ab 10 Uhr“, sagt Flugleiter Werner Lange von der Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH. Im Mittelpunkt steht an beiden Tagen die Vorstellung aller Luftsportarten. Zu erleben gibt es Gleit- und Motorschirme, Segelflugzeuge, Fallschirmspringen, Ballonfahren, Gyrokopter, Hubschrauber und Motorflugzeuge, dazu Rundflüge sowie Tandemsprünge. Die Polizeihochschule Rothenburg ist – im Gegensatz zu den Vorjahren – nicht mehr bei den Airlebnistagen dabei. „Aber wir haben zwei andere Höhepunkte, die es beide schon seit einigen Jahren nicht mehr gab“, sagt Lange.

Zum einen können Besucher das Oldtimerflugzeug Jak-52 bestaunen, eine Militärmaschine, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde und die der Rothenburger Fluglehrer Heinz Storch Anfang 2017 gekauft hat. Nun zeigt er sie am Boden, macht aber auch Flugvorführungen. Zum anderen können Besucher Hubschrauberrundflüge buchen. Ein Flug von sieben bis acht Minuten kostet 35 Euro pro Person, längere Strecken sind möglich, die Preise verhandelbar. Lange hofft auf viele Besucher an beiden Tagen – zumal zumindest am Sonntag das Parken kostenlos ist. Am Sonnabend kostet es einen kleinen Obolus.

