Drei große Bäume für Glashütte Die Uhrenstadt Glashütte wird in diesem Jahr an drei verschiedenen Stellen von Weihnachtsbäumen geschmückt sein.

Wie auch im vergangenen Jahr wird ein Weihnachtsbaum vor dem Uhrenmuseum Glashütte stehen. © Archivfoto: Egbert Kamprath

In der Uhrenstadt werden in diesem Jahr wieder drei große Weihnachtsbäume ausgestellt. Das erklärt Bauhofleiter Veith Hanzsch auf SZ-Nachfrage. Wie in den Vorjahren werden diese den Platz vor dem Deutschen Uhrenmuseum, den Glashütter Marktplatz und den Oberen Dorfplatz in Reinhardtsgrimma schmücken. Die Bäume habe der Bauhof bereits ausgewählt, sagt der Bauhofchef. „Sie stehen schon seit Längerem auf einer Warteliste.“ Alle drei seien Tannen, die auf Privatgrundstücken stehen.

Die Aufstellung der Bäume übernimmt der Bauhof. Da dem aber die Krantechnik fehlt, wird er von zwei ortsansässigen Baufirmen unterstützt. „Seit Jahren arbeiten wir mit der Firma Andreas Zimmermann aus Schlottwitz und dem Reinhardtsgrimmaer Bauunternehmen von Stefan Hamann zusammen“, sagt der Bauhofchef.

Die Aufstellung der Bäume ist in der Woche zwischen dem 20. und dem 24. November geplant. Am ersten Adventswochenende, das in diesem Jahr auf den 2. und 3. Dezember fällt, wird in Glashütte Weihnachtsmarkt abgehalten. (SZ/mb)

