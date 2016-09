Drei Ginkgobäume stehen Am Nachmittag soll die Fahrbahn auf der Ostseite für den Verkehr freigegeben werden.

Neue Bäume an Rathausplatz Zittau. © Rafael Sampedro

Drei Ginkgobäume sind am Montag auf dem Rathausplatz gepflanzt worden. Für den neu gestalteten Platz sind außerdem zwölf u-förmig zum Rathaus ausgerichtete, rotblühende Kastanien vorgesehen, die nach Beendigung der Tiefbauarbeiten gepflanzt werden. Wegen der bevorstehenden Sanierung des Platzes ließ die Stadtverwaltung im Herbst 2015 sechs Kugeleschen und neun Kugelahornbäume auf dem Rathausplatz fällen. Die Bäume waren in dem stark versiegelten und nährstoffarmen Boden beschädigt worden. Eine Umsetzung war deshalb ausgeschlossen. Bis Ende des Jahres soll die Sanierung des Platzes abgeschlossen sein. Am Nachmittag soll die Fahrbahn auf der Ostseite für den Verkehr freigegeben werden.

