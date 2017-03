Drei gesuchte Straftäter geschnappt Den Beamten der Bundespolizei Berggießhübel gingen am Wochenende auf der A 17 drei gesuchte Straftäter ins Netz.

© Andreas Weihs

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel nahmen am Wochenende in Hellendorf und auf der A 17 insgesamt drei gesuchte Straftäter fest.

Am Sonnabend kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen Rumänen in Hellendorf. Der junge Mann war wegen Eigentumskriminalität in Berlin polizeilich in Erscheinung getreten und danach untergetaucht. Daraufhin erließ das Amtsgericht Tiergarten einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Nach seiner Festnahme brachten die Beamten den Straftäter in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden.

Kurz darauf stoppten die Bundespolizeibeamten auf der Autobahn 17 einen Pkw Kombi mit griechischer Zulassung. Als Insasse war unter anderem ein Albaner (39 Jahre) im Fahrzeug. Der Beschuldigte wurde ebenfalls mit einem Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht München wegen Körperverletzung gesucht. Er wurde ebenfalls ins Gefängnis nach Dresden gebracht.

Einen 36-jährigen Serben, welcher wegen Betruges gesucht wurde, kontrollierten die Beamten am Sonntag auf der Bundesautobahn 17 in Breitenau. Er wollte in einem grenzüberschreitenden Reisebus nach Schweden reisen. Der Serbe wurde mit einem nationalen Haftbefehl gesucht. Die offene Geldstrafe von insgesamt 301,50 Euro konnte er nicht bezahlen. Seine kriminelle Vergangenheit bringt ihn für die nächsten 20 Tage in Haft, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

