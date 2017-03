Drei Generationen unter einem Korb Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Detlef Schrempf treffen sich in Atlanta, um über Basketball und interessante Parallelen in ihren Karrieren zu plaudern.

Detlef Schrempf (l.), Dennis Schröder (M.) und Dirk Nowitzki © dpa

Auch mit viel Abstand ist Dirk Nowitzki die Erinnerung unangenehm. „Ich war so nervös. Das war das schlechteste Spiel in meiner Karriere“, sagt er. Sein Debüt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bleibt für ihn ein unvergessliches Ereignis – leider. Damals ging es gegen Detlef Schrempf. Jetzt haben sie sich wiedergesehen. Dennis Schröder war auch dabei.

Beim Treffen der Generationen, organisiert vom Streamingdienst DAZN, hat sich das Trio in Atlanta über seine Erlebnisse unterm Korb ausgetauscht. Einst hatte der 38-jährige Nowitzki seinen 54-jährigen Vorgänger Schrempf als deutsches NBA-Gesicht abgelöst. Bald übernimmt der 23-jährige Schröder diese Rolle für Nowitzki.

Es gibt interessante Parallelen. Nowitzki hatte den ersten Einsatz im Trikot der Dallas Mavericks Anfang Februar 1999 gegen Schrempf („Detlef war super nett“). Schröder gab seinen Einstand bei den Atlanta Hawks Ende Oktober 2013 gegen Nowitzki: „Ich hatte ein bisschen Angst, ihn zu treffen. Es war ein wahnsinniges Gefühl, gegen so eine Legende zu spielen.“

An ihre Anfangstage denken alle gern zurück. Die Voraussetzungen waren vollkommen unterschiedlich. „Meine Eltern hatten keine Idee, was Basketball ist“, sagt Schrempf. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich noch 100 Mark brauche, um nach Seattle zu fliegen und Basketballer zu werden.“

Nowitzki hatte es leichter, hielt sich anfangs aber lieber zurück. „Ich habe im ersten Jahr kaum etwas gesagt, immer genickt, mir nichts getraut“, sagt der einzige deutsche NBA-Champion. 2011 holte er mit Dallas den Titel – dem Klub, bei dem auch für Schrempf 1985 alles begann. Bis 2000 spielte er für die Mavericks, Indiana, Seattle und Portland in der NBA.

Lange war Schrempf der deutsche NBA-Export – genau wie Nowitzki. Demnächst verlässt auch er die Bühne: „Ich glaube schon, dass ich mich erst mal die ersten ein, zwei Jährchen gehen lassen will. Bisschen Wein trinken, bisschen essen. Alles, was man als Profi eben nicht so macht.“ Wie Schrempf will auch Nowitzki weiter in den USA leben: „Ich bin 20 Jahre hier, meine Frau zehn Jahre. Alle Kids haben einen amerikanischen Pass. Von daher werden wir schon hier bleiben.“ Am Sonntag zeigt DAZN ab 20 Uhr den ersten Teil des Treffens der drei Generationen. (sid mit dpa)

