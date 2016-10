Drei Generationen auf Kuba Der Urlaubsfotowettbewerb 2016 ist beendet. Die vier Gewinner stehen fest. Die Jury überzeugte eher das Exotische.

Platz 1: Michael Klee aus Pulsnitz hat auf Kuba interessante Impressionen festgehalten. „Die Generationen sind voller Hoffnung auf Veränderung.“ Stark. © Michael Klee

Was zeichnet ein gutes Urlaubsfoto aus? Es macht nicht nur im heimischen Fotoalbum oder auf dem privaten I-Pad eine gute Figur, sondern überzeugt neben den Verwandten und Bekannten auch in der Fremde. Zum Beispiel eine wohlgemerkt selbsternannte Jury am Redaktionsbildplatz. Dabei bleibt es dabei: Auch in diesem Fall wird vieles individuell und manchmal auch ungerecht bewertet. Deshalb seien schon an dieser Stelle all jene getröstet, die sich am 2016er Urlaubsfotowettbewerb der Kamenzer SZ-Redaktion beteiligt haben und sich nun nicht unter den Gewinnern wiederfinden. Auch manches andere der eingereichten 81 Fotomotive hätte einen Preis verdient gehabt. Die oben abgebildeten vier haben ihn bekommen.

Die schönsten Urlaubsfotos





Eine ganze Serie guter Fotos hat Michael Klee aus Pulsnitz eingereicht. Er war im Februar auf Kuba gewesen – mit offenen Augen und ganz viel Durchblick für’s Detail. Das Siegerfoto „Generationen“ hätte die Qualität für die Aufnahme in einen professionellen Bildband, der die Veränderungen im karibischen Inselstaat widerspiegelt. Schauen Sie ruhig ganz genau hin: Der Hund an Omas Füßen trägt eine Brille: Was sieht er? Wo zeigt Omas Finger hin – in den Himmel? Wann wird die Kleine ihren Nuckel ablegen? Ein Foto kann die Geschichte eines ganzen Landes erzählen. Die Jury war sich einig: Platz 1 und ein Gutschein für zwei Personen für ein Konzert auf der Hutbergbühne oder in Dresden. Das entscheidet sich, sobald das Konzertprogramm fertig ist und der Vorverkauf begonnen hat.

Dahinter ging es enger zu. Letztlich zeigt die Straßenflucht-Aufnahme „Weltuntergang“ von Carsta Off aus Kamenz, dass man auch in Deutschland gute Foto-Motive finden kann. Platz 2 und ein 40-Euro-Gutschein von Obi gehen an sie. Wieder etwas exotischer kommt „E.T.“ daher, das Porträt einer korsischen Schildkröte. Das Ehepaar Schütze in Deutschbaselitz darf sich über einen 20-Euro-Obi-Gutschein freuen – und für 20 Euro kann Anne Lehmann aus Pulsnitz im SZ-Treffpunkt einkaufen. Glückwunsch allen Gewinnern!

zur Startseite