Drei gemeinsam, Beicha allein

Das Gerätehaus der Feuerwehr Mochau ist, wie die der anderen Wehren, nur eine bessere Garage. Ein Neubau ist nötig – aber er soll zentral in Lüttewitz erfolgen. © Jens Hoyer

Die Zusammenlegung der vier Ortsfeuerwehren der damaligen Gemeinde Mochau stand vor drei Jahren schon mal auf der Tagesordnung des Gemeinderats und wurde vor allem wegen des Widerstands der Beichaer verworfen. Am Dienstag war die Fusion wieder Thema im Ortschaftsrat – diesmal unter anderen Vorzeichen. Zum einen gehören die vier Feuerwehren nach der Eingemeindung Mochaus zur Gemeindefeuerwehr Döbeln. Zum anderen geht die Stadtverwaltung die Sache anders an. Statt einen zentralen Standort für alle vier Wehren könnte es zwei im ehemaligen Gemeindegebiet Mochau geben. Der Vorschlag: Mochau, Lüttewitz/Theeschütz und Choren schließen sich zusammen. Beicha bleibt für sich.

Anfang Februar hatte es eine Beratung aller Ortswehren mit dem Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch und Ordnungsamtschef Jürgen Müller gegeben. „Döbeln wird nichts diktieren. Es soll alles von den Feuerwehren selbst kommen“, sagte Ortsvorsteher Ralph Zschörper dem Ortschaftsrat. Die drei Wehren haben sich auf den künftigen Standort geeinigt: Das neue Feuerwehrgerätehaus soll in Lüttewitz entstehen. Der Ortschaftsrat ist damit einverstanden. „So werden wir das der Stadtverwaltung vorschlagen“, sagte Zschörper. Ortschafts- und Stadträtin Beate Wolters stimmte – wie sie klarmachte – nur mit Vorbehalten zu. „Wir hatten uns damals auf einen Standort geeinigt, der top ausgebaut werden sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt zwei bauen wird.“

Aber genau diesen Gedanken verfolgt man bei der Verwaltung. „Wenn das die Feuerwehren so wollen, werden wir uns nicht verschließen“, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. „Beicha ist ohnehin etwas abgelegen. Diesen Außenposten mit einzubeziehen, wird kritisch.“

Die Feuerwehr Beicha ist mit 23 aktiven Kameraden die größte Wehr der Mochauer Ortsteile. Mit einem Altersdurchschnitt unter 40 Jahren ist sie eine relativ „junge" Wehr. Im vergangenen Jahr hatte sie nach Auflösung der Feuerwehr Stockhausen deren Einsatzfahrzeug erhalten. In der Feuerwehr Choren tun derzeit 15 aktive Feuerwehrleute Dienst, Mochau hat elf und Lüttewitz/Theeschütz sieben aktive Mitglieder.

Vor allem sucht die Stadt den Konsens. „Diskussionen von oben bringen nichts“, sagte Müller. Beicha hat eine mitgliederstarke Wehr. Und sie verfügt über viele sogenannte Atemgeräteträger, die bei längeren Einsätzen unter Atemschutz dringend gebraucht werden. Ortschaftsrat Jörg Merzdorf, selbst Mitglied der Beichaer Feuerwehr, machte klar, dass die Wehr unbedingt selbstständig bleiben will. „Wir arbeiten gerne mit anderen zusammen, aber der Wille der Kameraden ist, dass der Standort erhalten bleibt. Es sind auch neue Kameraden unter der Bedingung eingetreten, dass sie in Beicha bleiben“, so Merzdorf.

Die anderen drei Feuerwehren kommen gut miteinander aus. „In der vergangenen Zeit wurde schon die überwiegende Zahl der Dienste gemeinsam absolviert“, sagte Ortschaftsrat und Feuerwehrmann Uwe Peters. Er hält einen gut ausgebauten zentralen Standort für wichtig für das Weiterbestehen der teilweise überalterten Wehren und für die Gewinnung neuer Mitglieder. „Wenn das nicht angegangen wird, stehen wir in einigen Jahren vor leeren Häusern. Döbeln wird die Gerätehäuser nicht schließen. Aber es wird auch kein Geld investiert.“

Die Gerätehäuser der vier Wehren sind derzeit nur bessere Garagen. Toiletten, Duschen, Umkleideräume, Schulungsräume fehlen, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch. Die Beichaer nutzen für ihre Schulungen den Vereinsraum in der ehemaligen Schule, die anderen Wehren treffen sich in Choren im Kulturhaus.

Der Plan für ein neues Gerätehaus in Beicha lässt sich am einfachsten und schnellsten umsetzen, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Neben der ehemaligen Schule soll eine alte Scheune abgerissen und eine Fahrzeughalle gebaut werden. Umkleide-, Sanitär- und Schulungsraum können im Vereinshaus untergebracht werden.

Nicht ganz so schnell wird es mit dem Gerätehaus für die anderen drei Feuerwehren gehen, schätzte Müller ein. „Wir müssen untersuchen, welche Lösung am verkehrsgünstigsten und nachhaltigsten ist. Die Standortsuche kann dauern. Wir müssen uns auch nach Fördermitteln umschauen.“ Das neue Gerätehaus muss die vier Fahrzeuge der drei Wehren aufnehmen. „Es gibt auch noch ein paar Anhänger, die müssen da auch rein“, so Gemeindewehrleiter Harnisch.

